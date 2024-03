Horóscopo de hoy viernes 8 de marzo, signo por signo

Riqueza: No seas estrecho de pensamiento. La amplitud mental te permitirá asimilar nuevas ideas y contactarte con personas influyentes.

Amor: Sabes cómo hacer para conquistar a esa persona que te interesa. Pero no juegues con sus sentimientos, sé honesto.

Hoy: Puede que hoy te hagan un comentario desagradable, pero no te preocupes porque la noche te depara una sorpresa.

Bienestar: Si quieres mantenerte en forma, debes resignar los dulces. Hay personas que no engordan coman lo que coman, pero éste no es tu caso.

Riqueza: No busques en el juego la salida que debería darte el trabajo. El riesgo es muy grande y podrías perjudicarte aún más.

Amor: Sabes cómo complacer a tu pareja, pero ella no logra complacerte a ti. Lo mejor será que hables sobre qué te gusta y qué no.

Bienestar: Cumpleaños, eventos, reuniones, salidas con amigos. Tu hígado pide a gritos que no lo castigues con tanta comida y bebida.

Riqueza: Aparece la oportunidad de viajar por trabajo. No rechaces esta posibilidad, porque te permitirá establecer nuevos contactos.

Hoy: No sigas a la mayoría en sus decisiones. Sé coherente con tus pensamientos y así lograrás todo lo que te propones.

Bienestar: Sientes que cargas con una gran responsabilidad, pero no es así. Estuviste acostumbrado a mandar, ahora es momento de que actúes por ti mismo.

Riqueza: Ten cuidado a quién le cuentas tus proyectos, porque pueden robarte las ideas. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas.

Amor: No hace falta tener a tu pareja bajo control para evitar que te engañe. La infidelidad aparecerá en el momento menos pensado.

Hoy: Si buscas un consejo, recurre a tu familia. Tus amigos no son del todo objetivos y no te servirá su ayuda.

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: No te permitas caer presa del temor y la inseguridad solo porque ciertas cosas no han salido como lo paleaste.

Amor: Deberás poner todo de ti para ayudar a tu pareja a atravesar este duro momento de separación familiar que atraviesa.

Riqueza: Pagarás por tu irresponsabilidad reciente en tu ambiente laboral sacrificando tu tiempo de relax del domingo.

Bienestar: No te puedes permitir ser el juguete de una persona que no valora tus actitudes y sentimientos. No dudes en mostrarte implacable si fuera necesario.