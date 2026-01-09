Horóscopo de hoy viernes 9 de enero, signo por signo de Aries a Piscis

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No seas tan exigente con tus compañeros porque tú no eres superior a ellos. Sé más humilde si no quieres ganarte su odio. Amor: Tu miedo al compromiso hará que tu pareja se decepcione de ti. Piensa si esta persona es la que quieres tener a tu lado. Riqueza: El día de hoy no se presenta ideal para las inversiones ni para lo que tenga que ver con compra de inmuebles. Bienestar: Si no quieres sufrir, sé más selectivo a la hora de elegir amistades y rodéate de aquellos con sentimientos sinceros.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Aunque no te lo demuestren, hay muchas personas que te aprecian y te valoran. Así que deja de sentirte solo y triste. Amor: Oirás chismes sobre tu pareja que te harán dudar de su persona. Esta vez lo mejor será hacerle caso a tu corazón. Riqueza: Los esfuerzos comienzan a rendir frutos. Apostaste a largo plazo y, con esfuerzo, trabajaste duro. Felicitaciones. Bienestar: Tienes todas las condiciones a tu favor, pero no sabes cómo utilizarlas. Sólo define qué es lo que quieres para tu vida y ve hacia ello.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No creas que conoces todos los trucos para trabajar poco y ganar mucho. Alguien más despierto que tú puede delatarte. Ten cuidado. Amor: Estás enamorado y no debe darte vergüenza reconocerlo. Después de algunos fracasos, al fin encontraste a quien amar. Riqueza: Surge la posibilidad de un viaje, acéptalo porque tendrás la posibilidad de contactarte con personas influyentes. Bienestar: Practicar algún deporte te ayudará a descargar energías y no estar todo el tiempo pendiente de tu trabajo. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Nada mejor para el día de hoy que levantar el tubo y llamar a esos amigos que hace tiempo que no ves. Amor: Las discusiones llegarán pronto. Lo mejor será que cada uno exprese sus sentimientos y ponga las cosas en claro. Riqueza: Tienes un buen pasar económico, pero en tu ambiente de trabajo no eres feliz. Pronto habrá buenas noticias, no desesperes. Bienestar: Los problemas te aquejan y eso se refleja en tu ánimo. Pero ten en cuenta que los demás no tienen por qué ser objeto de tu malhumor.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy será un día de esos para olvidar. Imprevistos, contratiempos, problemas y más problemas. Pero la noche te depara una sorpresa. Amor: Hace tiempo que entre ustedes no hay química y ya casi ni tienen fantasías sexuales. Ponle pimienta a la relación. Riqueza: Se te ocurren ideas geniales, creativas, pero no las aplicas a tus proyectos. Si no las materializas, de nada sirven. Bienestar: Deja de lado los chismes y dedícate a vivir tu vida. Ten en cuenta que tus filosos comentarios pueden dañar a mucha gente.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No busques en los demás, virtudes que no tienen, cada uno es como es. Aprende a aceptar a la gente con sus defectos y virtudes. Amor: Si sientes que tu relación no avanza, lo mejor es que se sinceren y decidan si conviene seguir juntos. Riqueza: Tomaste las decisiones correctas y cumpliste tus metas. Esta vez tuviste suerte, pero no esperes que siempre sea así. Bienestar: Goza de los buenos momentos con tus seres queridos y deja los problemas para más tarde. No arruines tus espacios de placer.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás lidiar con ciertas actitudes negativas por parte de amigos cercanos en el día de hoy. Sé paciente y magnánimo. Amor: Utiliza el tiempo libre en tus manos para pasar un poco de tiempo de calidad junto a tu pareja para reforzar vínculos. Riqueza: Aprovecha cada chance que tengas de cultivar tus conocimientos en lo que a tu área de trabajo se refiere. Muéstrate proactivo. Bienestar: No puedes vivir tu vida completamente aislado de los sentimientos y las emociones. Busca darle profundidad sentimental a tu existencia.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Sentirás una diferencia notable en el trato de ciertos amigos cercanos. Indaga sus razones y aclara malentendidos. Amor: No te permitas dudar de tus capacidades de conquista y arriésgate a dar el primer paso hacia esa persona tan especial. Riqueza: Tu futuro profesional esta enteramente en tus manos, asegúrate de cultivar tu intelecto y lograrás alcanzar el éxito. Bienestar: Notarás con agrado como la relación con tu pareja se ha fortalecido hasta limites antes impensados para los dos. Maravíllate de sus logros.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Trata de que las noticias que lleguen hasta ti no logren afectar tu ánimo. El día será largo y te conviene estar de buen humor. Amor: No dejes que los defectos de tu pareja pesen más en la relación, tiene una gran cantidad de virtudes que tú no le reconoces. Riqueza: Que tu pareja tenga un mejor ingreso que tú no es motivo para sentirte en desventaja. Ella no le da importancia a ese tema. Bienestar: Los conflictos familiares llegan a su fin gracias a tu diplomacia. No esperes que te lo agradezcan, sólo basta con que nadie vuelva a pelearse.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tienes todo el talento necesario para ascender, pero alguien hablará mal de ti y se complicará tu promoción. Hazte escuchar. Amor: Aprende a ver el lado positivo de la relación. No estés todo el tiempo pendiente de lo que dice o hace tu pareja, te enfermarás. Riqueza: Ese aumento de sueldo por el que estabas luchando hace tiempo, se hará realidad. Lo mereces, has trabajado duro. Bienestar: No trates de ir más allá de tus posibilidades. Aprende a reconocer tus puntos débiles y también tus capacidades, que son muchas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Hoy es una jornada ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites e impuestos. Soluciona lo que tienes pendiente. Amor: Sientes que la relación va por el camino adecuado, sin embargo tu pareja no está siendo sincera en sus sentimientos. Riqueza: Si no armas un buen equipo de trabajo será difícil que cumplas tus objetivos. Reúne a aquellos que estén más capacitados. Bienestar: No seas tan dubitativo a la hora de tomar decisiones. Clarifica tus metas y dirígete hacia ellas sin tantas vacilaciones.