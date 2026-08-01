Horóscopo de Mhoni Vidente para agosto de 2026: predicciones signo por signo

Agosto de 2026 llega con cambios, oportunidades económicas, viajes y definiciones en el amor, según las predicciones de Mhoni Vidente. A través de las cartas del Tarot, la astróloga anticipó cuáles serán las energías que acompañarán a cada signo, junto con sus números mágicos, días de suerte, colores y compatibilidades.

Durante el mes, algunos signos tendrán la posibilidad de crecer en el plano laboral y económico, mientras que otros deberán dejar atrás vínculos del pasado, alejarse de personas negativas y avanzar hacia nuevas etapas.

Aries

La carta del Mago indica que es momento de pedir y trabajar por todo aquello que deseás. Agosto será un mes de viajes, encuentros con personas importantes y mayor estabilidad emocional.

También será una etapa favorable para impulsar proyectos, ampliar negocios y buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Si tenés en mente una cirugía médica o estética, el período podría ser propicio. La recomendación será prestar especial atención a la salud visual.

Virgo, Sagitario y Capricornio serán los signos más compatibles. Además, será importante dejar atrás amores del pasado y amistades tóxicas que impiden avanzar.

El arcángel Uriel acompañará y brindará protección durante agosto.

Números mágicos: 13 y 23.

Días de suerte: 1, 12, 13, 17, 20 y 29 de agosto.

Colores: rojo y naranja.

Tauro

La carta de la Torre marcará el mes para Tauro. Agosto será fundamental para ordenar asuntos familiares y laborales, aunque también podría presentar desafíos y cambios importantes.

La recomendación será evitar discusiones innecesarias, controlar las reacciones impulsivas y mantener hábitos saludables. Algunas personas del pasado podrían reaparecer, pero será importante no permitir que alteren la tranquilidad.

Sagitario, Acuario y Leo estarán especialmente cerca durante este período.

El arcángel Metatrón acompañará a Tauro y aportará fortaleza y sabiduría.

Números mágicos: 15 y 22, con dos golpes de suerte.

Días de suerte: 3, 5, 10, 15, 23 y 26 de agosto.

Colores: blanco y naranja.

Géminis

El As de Oros será la carta de agosto para Géminis y estará vinculado con el crecimiento económico. Podría llegar el dinero que hacía falta para avanzar y también concretarse el pago de deudas pendientes.

En el amor, la recomendación será prestar atención a las personas cercanas, ya que una nueva conexión podría estar más cerca de lo esperado. Acuario, Géminis y Libra serán los signos más compatibles.

También se anticipa un viaje laboral importante que permitirá reflexionar y tomar nuevas decisiones.

El arcángel Miguel ayudará a liberarse de ataduras y energías negativas.

Números mágicos: 07 y 14.

Días de suerte: 1, 2, 11, 17, 21 y 28 de agosto.

Colores: azul fuerte y verde.

Cáncer

La carta del Loco anuncia un período relacionado con el dinero, la abundancia y nuevas oportunidades. Podrían surgir viajes laborales e incluso propuestas de cambio de residencia.

Piscis, Virgo y Escorpión estarán especialmente cerca y podrían aportar vínculos de amistad y amor verdadero.

Agosto también será un buen momento para renovar la imagen, realizar cambios de look, tratamientos estéticos o mejoras dentales. Además, se recomienda continuar estudiando y considerar el aprendizaje de un nuevo idioma.

El arcángel Anael brindará protección y esperanza.

Números mágicos: 08 y 19.

Días de suerte: 2, 6, 20, 22, 23 y 28 de agosto.

Colores: amarillo y rojo.

Leo

La carta del Emperador anticipa un mes de energía positiva y crecimiento. Podría llegar el puesto laboral que tanto se estaba buscando y también aparecer oportunidades vinculadas con el espectáculo o el deporte.

La recomendación será alejarse de las personas negativas y concentrarse en los propios objetivos.

Acuario, Aries y Libra serán los signos más cercanos durante agosto.

El arcángel Gabriel acompañará y ofrecerá protección.

Números mágicos: 10 y 11.

Días de suerte: 1, 3, 14, 20, 22 y 27 de agosto.

Colores: azul fuerte y rojo.

Virgo

La carta del Sol indica que agosto será un mes para brillar. La clave estará en alejarse de los chismes, los comentarios negativos y las personas que no aportan al crecimiento personal.

Podrían concretarse hasta tres viajes durante el mes. También se recomienda realizar actividad física, caminar, practicar yoga o incorporar nuevos hábitos saludables.

Capricornio, Tauro y Géminis serán los signos más compatibles.

El arcángel Uriel ayudará a encontrar el camino y avanzar con mayor seguridad.

Números mágicos: 03 y 21.

Días de suerte: 1, 7, 20, 21, 29 y 30 de agosto.

Colores: verde y amarillo.

Libra

La carta del Juicio anticipa un mes de mucho trabajo y resolución de asuntos pendientes. Será una etapa para ponerse al día, superar obstáculos laborales y avanzar en cuestiones que venían demoradas.

También podrían resolverse problemas legales. En el plano amoroso, aparece la posibilidad de conocer a una persona compatible, aunque será importante observar con cuidado las intenciones de quienes están cerca.

Aries, Géminis y Virgo serán los signos más cercanos.

El arcángel Rafael brindará alivio y acompañamiento.

Números mágicos: 5 y 29.

Días de suerte: 5, 10, 11, 15, 25 y 28 de agosto.

Colores: amarillo y rojo.

Escorpión

El As de Bastos anuncia un período de fuerza, determinación y oportunidades de crecimiento. Será importante aprovechar las posibilidades que aparezcan y avanzar con confianza.

Podría llegar un dinero extra inesperado. También se recomienda alejarse de las envidias, realizar cambios positivos y evitar compartir todos los proyectos personales.

El amor verdadero podría acercarse durante agosto. La clave será visualizar el futuro y actuar con prudencia.

Números mágicos: 1 y 25, con dos golpes de suerte.

Días de suerte: 1, 5, 10, 15, 21 y 23 de agosto.

Colores: naranja y verde.

Sagitario

La carta de la Estrella indica que será un mes para brillar y reconocer las propias capacidades. El éxito podría estar más cerca de lo esperado.

Llegarán invitaciones para viajar y oportunidades que permitirán experimentar cambios positivos. También se espera una mayor estabilidad y la posibilidad de dejar atrás situaciones negativas.

La recomendación será alejarse de las personas que impiden crecer y abrirse a vínculos auténticos. Para quienes están en pareja, podrían aparecer novedades vinculadas con la familia.

Números mágicos: 17 y 39.

Días de suerte: 1, 7, 13, 20 y 25 de agosto.

Colores: azul y naranja.

Capricornio

La carta del Mundo anticipa un mes de viajes, transformaciones y progreso laboral. Una energía positiva permitirá recuperar el entusiasmo y avanzar hacia nuevos objetivos.

Aries, Tauro y Géminis serán los signos más compatibles y podrían acercarse con propuestas vinculadas al amor y la estabilidad.

La recomendación será madurar, fortalecer los proyectos personales y actuar con prudencia frente a personas poco confiables.

El arcángel Uriel acompañará y estará relacionado con la abundancia.

Números mágicos: 4 y 30, con tres golpes de suerte.

Días de suerte: 1, 6, 7, 13, 15 y 26 de agosto.

Colores: azul y amarillo.

Acuario

La carta del Carruaje indica que será necesario continuar avanzando y no dejar que el miedo frene los proyectos. Agosto se presenta como un mes importante para descansar, viajar y compartir momentos con amistades o la pareja.

También será favorable realizar rituales simbólicos orientados a renovar energías y dejar atrás situaciones negativas.

Tauro, Cáncer y Virgo serán los signos más compatibles. Para quienes están en pareja, podrían aparecer novedades importantes en el ámbito familiar.

El arcángel Miguel acompañará los procesos de transformación positiva.

Números mágicos: 6 y 24, con dos golpes de suerte.

Días de suerte: 3, 5, 6, 15, 21, 24 y 30 de agosto.

Colores: blanco y naranja.

Piscis

La carta de la Rueda de la Fortuna anuncia un período de crecimiento y mayor estabilidad económica. Agosto podría traer avances laborales y oportunidades para mejorar la situación financiera.

Una energía positiva acompañará al signo, aunque será importante dejar atrás los pensamientos negativos y confiar en las propias capacidades.

Libra, Escorpión y Cáncer serán los signos más compatibles durante el mes.

Números mágicos: 18 y 20.

Días de suerte: 8, 9, 10, 11, 23 y 27 de agosto.

Las predicciones forman parte de las interpretaciones astrológicas de Mhoni Vidente y se presentan como una guía simbólica y de entretenimiento.