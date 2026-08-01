Horóscopo chino de Ludovica Squirru para hoy, sábado 1 de agosto de 2026: la energía de la Cabra y los signos con más suerte

La astrología china marca para este sábado 1 de agosto una jornada con energía de Fuego Yin y el signo de la Cabra como protagonista. Qué actividades favorece el día, cuáles conviene evitar y con qué signos habrá mayor armonía.

El calendario de la astrología china indica que este sábado 1 de agosto de 2026 estará regido por la energía de Fuego Yin y tendrá como signo del día a la Cabra, una combinación que invita a actuar con sensibilidad, creatividad y paciencia.

Según las indicaciones del calendario de Ludovica Squirru, será una jornada especialmente favorable para fortalecer vínculos, embellecer los espacios y avanzar en proyectos que requieran dedicación y buen gusto.

La energía del sábado 1 de agosto de 2026 en el horóscopo chino

El Fuego Yin representa una energía cálida, intuitiva y sutil. A diferencia del Fuego Yang, que impulsa la acción directa, esta influencia favorece las decisiones meditadas, la empatía y la expresión artística.

Al coincidir con un día de la Cabra, se potencia la necesidad de encontrar armonía, cuidar el hogar, disfrutar de los afectos y dedicar tiempo a actividades que generen bienestar.

Además, el Ki diario es 2, un número asociado con la cooperación, la paciencia y el trabajo en equipo.

Qué actividades favorece este sábado

De acuerdo con el calendario oriental, este es un buen momento para:

Hacer servicio social o ayudar a otras personas.

Decorar, renovar o remodelar la casa.

Planificar o realizar un viaje.

Construir o avanzar en proyectos de largo plazo.

En cambio, se recomienda evitar cavar o realizar trabajos relacionados con excavaciones, ya que no cuentan con una energía favorable durante esta jornada.

Qué signos tendrán mayor afinidad hoy

Las mejores energías del día estarán para quienes pertenezcan a los siguientes signos del horóscopo chino:

Tigre

Conejo

Caballo

Cabra

Mono

Chancho

Estos signos encontrarán un clima más propicio para concretar acuerdos, fortalecer relaciones personales y resolver situaciones pendientes con mayor facilidad.

El signo que deberá actuar con más cautela

El Búfalo es el signo que entra en choque con la energía de este sábado. Esto no significa que vaya a tener un mal día, pero sí que será conveniente evitar discusiones innecesarias, decisiones impulsivas y enfrentamientos. La recomendación es actuar con paciencia, mantener la flexibilidad y dejar para otro momento los temas más complejos.