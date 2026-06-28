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Horóscopo

Horóscopo del 28 de junio: descubre las energías que impactan en tu amor y bienestar

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 28 de junio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Contarás con todos tus sentidos a flor de piel hoy. Serás dueño de una elocuencia francamente envidiable. Muy buena jornada.

Amor: Los recuerdos de amores pasados son una carga con la que todos debemos cargar. Date el tiempo para superarlo.

Riqueza: Tus ideas innovadoras y tendencia alternativa han sido notadas con agrado por tus superiores. Expláyate a fondo.

Bienestar: Que el orgullo no termine por nublar tu capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No pierdas oportunidad de aceptar tus errores.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Emplea tu tiempo para trabajar y no para cuestiones secundarias. Alguien te delatará frente a tus superiores, cuídate.

Amor: Si sigues encerrado en el pasado, nunca volverás a encontrar el amor. Organiza tu tiempo libre para conocer nuevas personas aún sin salir de tu casa.

Riqueza: Deberás ceder algunas de tus ideas en pos del éxito en conjunto. Recuerda que quien no arriesga no gana.

Bienestar: Si piensas hablar mal de alguien, cuídate de que no esté presente porque podrías tener problemas muy serios, incluso judiciales.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Hoy sientes el impulso de explorar la vida en todas sus dimensiones, sin restricciones y sin ningún sentimiento de culpabilidad.

Amor: Si van de compras, aprovecha las oportunidades. Tú y tu pareja podrían tomar decisiones importantes respecto a intereses mutuos.

Riqueza: Empezarás a liberarte de restricciones y a encontrar más facilidades en cuanto a trabajos en equipo y logro de apoyo.

Bienestar: Te favorecerán tratamientos alternativos como osteopatía, terapias florales y homeopatía. Cuídate de anginas e infecciones de garganta.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: En algunos negocios tendrás tendencia a confiar demasiado en quien no lo merece. El destino te exigirá darlo todo.

Amor: Los astros favorecen un encuentro que resulta interesante. Disfruta de tus amistades y de tu entorno familiar.

Riqueza: Se te facilita la administración de tu dinero, así que tendrás lo suficiente para pasar un buen fin de semana en familia.

Bienestar: Muchas veces la automedicación es un asunto muy peligroso. Recuerda que la mayoría de las veces el remedio para otros no es lo mejor para uno mismo.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Debes pacificar tu espíritu, el exceso de amor propio solamente sirve para frustrar a tus seres queridos y acrecentar tus molestias.

Amor: No hieras la susceptibilidad de tu pareja y utiliza toda la sutileza de la que tú eres capaz para decirle lo que te molesta.

Riqueza: La enfermedad de un familiar te obligará a realizar un desembolso de dinero que no esperabas, pero serás recompensado.

Bienestar: En general, será un día en el que requerirás de cierta soledad. Cuida de tu salud porque la tensión y el estrés pueden ser causa de enfermedades.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Estos días empezarás a levantar cabeza de aquel grave problema que tenías, continúa con criterio por el camino correcto.

Amor: No discutas con tu pareja, conversa. Intenta comprender que su punto de vista no tiene que coincidir con el tuyo.

Riqueza: En estos días estarás proclive a tomar decisiones inadecuadas y alimentar aventuras económicas de alto costo.

Bienestar: Cuidado, puedes caer en la depresión y el desaliento, porque los acontecimientos no están resultando como esperabas.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Te sorprenderás al reconocerte hablando diferente sobre conceptos que creías tener ya claros. No te preocupes, la gente cambia.

Amor: En tu hogar se absorben demasiadas energías negativas. Debes poner un manto de calma sobre tu relación porque no te hace feliz.

Riqueza: Es probable que un inesperado golpe de suerte se traduzca directamente en un avanzado bienestar. Te lo has ganado.

Bienestar: Hoy podrás equilibrar la energía excedente por medio del deporte. Necesitarás también evitar cualquier tipo de discusión innecesaria.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: En este momento tendrás sobrada inspiración para sobresalir. Pero debes evitar situaciones de fantasía que sabes no te llevarán a buen puerto.

Amor: Tu independencia es a veces molesta para tu pareja. Está bien que luches por todo lo que quieres, pero a veces las luchas son de a dos.

Riqueza: Tu mentalidad ganadora aumentará el nivel de tus ingresos, pero no creas en las adulaciones que nacen de la noche a la mañana.

Bienestar: Necesitarás controlar las fuerzas para lograr equilibrarte y estar en armonía. La paciencia y la calma serán algo importante en este día.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: No atenderás como debes un compromiso familiar y eso podría causarte algunas tensiones hoy, a menos que decidas actuar.

Amor: Tu confianza está en alza, lo mostrarás en actividades sociales porque no vacilarás en asumir el papel central y ser mirado.

Riqueza: Todo depende de ti. Otros esperan que hagas primero tú la jugada, cuéntalo como una ventaja, ya que eres más inteligente.

Bienestar: Si te gusta escribir o tocar algún instrumento, saldrá tu parte creativa. Date el tiempo para hacerlo, te sorprenderás de lo que eres capaz de hacer.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Eres muy perezoso para muchos aspectos de la vida, pero gustas de cocinar y tener siempre invitados a cenar en casa.

Amor: No rechaces una invitación que llegará inesperadamente y tendrá una consecuencia interesante en tu vida amorosa.

Riqueza: Estarás animado y avasallador como siempre, pero algo solitario y con algunos problemas financieros que se solucionarán rápidamente.

Bienestar: Incorpora nuevas tecnologías y realiza cursos que te capaciten si no quieres perder el tren del progreso. Las posiciones fijas te llevarán al fracaso.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Si surge un conflicto en tu ambiente, no permitas que esto te afecte porque lo podrás resolver. La oportunidad está en usar tu talento.

Amor: No insistas en tener una velada romántica porque el presente no acompaña. Cuando menos lo esperes, el amor tocará a tu puerta.

Riqueza: A tus manos llegará una información superconfidencial que puede hacerte ganar mucho dinero. Antes de usarla, verifícala.

Bienestar: Si aún ignoras el poder que posees, seguramente tendrás que hacer algunos ajustes mentales. Busca tus recursos internos porque posees muchos y muy valiosos.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Los altibajos en tu estado de ánimo harán que tus colegas no sepan cómo acercarse a ti, estarás muy irritable y colérico.

Amor: En una relación siempre te entregas por completo, pero no te hagas muchas ilusiones con esta persona porque no funcionará.

Riqueza: No vivas pendiente del pasado, los tiempos cambiaron y la economía es otra. Acepta que algunas veces te va bien y otras no.

Bienestar: El regreso de alguien que estaba lejos te pondrá de muy buen humor. Recuperarás el tiempo perdido y planificarán acciones futuras.


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