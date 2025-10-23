Horóscopo: los signos que pasarán noviembre a puro amor y trabajo, según Jimena La Torre 

El Sol acaba de entrar en Escorpio y empezamos a despedirnos de octubre, tras la Luna Nueva en Libra del último martes. Ya de cara a noviembre, la pitonisa Jimena La Torre lanzó sus predicciones para los signos que se verán más beneficiados durante la temporada escorpiana, que ya se siente fuerte.

Algunos quizás vivan eventos extraordinarios este mes en las áreas del amor y del trabajo, marcando una época bisagra en su vida. Veamos las predicciones de la astróloga y tarotista para los días intensos que se vienen.

Los signos que pasarán noviembre a puro amor y trabajo, según Jimena La Torre

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio): Amor: “Será un mes movedizo en el amor porque podés sentirte entre dos opciones o emociones opuestas. Escuchá a tu corazón. Se presentarán nuevas ideas y oportunidades en el trabajo, pero evitá la dispersión. Tu energía va en alza, pero necesitás descanso mental”.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre): “En el amor es momento de introspección: necesitas claridad antes de avanzar. En tu trabajo tendrás nuevos proyectos y contactos que rinden frutos. Mientras que la energía estará estable, pero cuidado, el estrés puede jugarte en contra si no bajás un cambio”.

ESCORPIO: (23 de octubre – 21 de noviembre): “Esta es tu temporada en el amor y eso te empodera: será un mes de intensidad y decisiones fuertes. En el trabajo se presentarán cambios positivos si confias en tu intuición; tendrás una energía muy poderosa, que será ideal para iniciar proyectos o cerrar ciclos”.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre): “La libertad estará mandando en el amor, con nuevos vínculos o reencuentros que te sacan una sonrisa. En noviembre se activa tu costado más profesional con propuestas interesantes. Habrá una energía muy buena, con el Sol entrando en tu signo a fin de mes”.