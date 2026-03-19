Horóscopo para este jueves 19 de marzo: los impulsos enérgeticos para cada signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Excelente día para expresar aquello que sientes por alguien especial. Escoge las palabras y aprovecha la situación. Amor: Cuando expreses tus sentimientos recuerda que deberás hacerlo siempre con cautela y pensando en lo que provocas en el otro. Riqueza: La buena suerte viene y va, pero de ahora en adelante ten especial cuidado, ya que no estás en tu mejor momento. Bienestar: Te gustará involucrarte en alguna actividad voluntaria. Presta atención que esto podrá producirte un mayor nivel de tensiones y agotamiento.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Circunstancias fuera de tu control tendrán gran influencia sobre ti. Trata de adaptarte a los constantes cambios. Amor: Trata de averiguar el modo de conectarte con esa persona que conociste y que tan bien te ha caído. Riqueza: Vas a tener la seguridad para implementar algún proyecto nuevo. Presta atención a tu entorno laboral. Bienestar: Tu falta de atención a los cuidados físicos y mentales están saltando a la vista. Es necesario que realices alguna actividad para cambiar esto.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Las claves del día serán la iniciativa, el carisma, la fuerza y la lucidez. Sabrás hacerte valer como nunca. Debes aprovechar tu buen momento. Amor: Cualquier ruptura habrá quedado atrás a partir de ahora. Empezarás a sentir que puedes seguir adelante y alejarte del pasado. Riqueza: A nivel laboral deberás mostrar a tus superiores tu alto nivel de compromiso y profesionalidad. Luego, no dudes en expresar tus necesidades. Bienestar: Debes aprender a delegar responsabilidades para poder tener más tiempo para ti. Cuídate de las lesiones articulares.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Todo pasa velozmente, los cambios y el progreso se producen con rapidez. Todo se acelera y disfruta de cada momento. Amor: Tendrás la suerte de tu lado. Todo lo que te propongas en materia de amor te saldrá mejor que nunca. Riqueza: Los esfuerzos realizados para elevar tu posición están dando sus frutos y es probable que te propongan para un cargo. Bienestar: No es momento para lugares oscuros. Necesitas aire. Trata de salir a tu balcón o pato, o pasa más tiempo en ambientes con luz.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Deja la pereza y las vacilaciones a un lado, es un buen momento para ocuparse de ti mismo. Aprovecha cada instante. Amor: Jornada de ensueño a lo que se refiere sobre todo en el aspecto sentimental. Realiza actividades con tu pareja aún a la distancia. Riqueza: El flujo de dinero será constante, pero debes estudiar las opciones de inversión con mucho cuidado, evitarás inconvenientes. Bienestar: Trata de disfrutar de más tiempo de calidad con amigos y familia aún en encuentros virtuales por videollamadas o charlas telefónicas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Recuerda mientras más resistencia plantee tu mente al cambio, más dificultoso se hará el día a día. Esfuérzate para cambiar. Amor: Acepta las demandas de tu pareja y anímate a conquistar aquello a lo que un poco de temor le tenías. Riqueza: Si sigues siendo tan irresponsable con las ganancias obtenidas en poco tiempo te encontrarás en apuros financieros. Bienestar: Período en el cual deberás cuidar los nervios y desgaste de energías. No tomes la vida tan en serio, ríete más y disfruta de todo momento.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Trabaja con tus inhibiciones y proponte ser un poco más extrovertido. No es bueno quedarse apartado de todos. Amor: Es un período ideal para sanar aquellas viejas heridas del corazón, ten en cuenta que no eres el único que ha sufrido. Riqueza: No es buena época para otorgar algún tipo de préstamo, ya que necesitarás cada uno de los ahorros para afrontar gastos extra. Bienestar: Es un muy buen momento para cambiar tu ritmo de vida, ve más lento pero con paso seguro. Trata a tu cuerpo como lo más sagrado que exista.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Si piensas que has perdido en tiempo con esas actitudes no estás muy equivocado, trata de remediar cuanto antes la situación. Amor: La familia se convierte en un factor importante en las decisiones que vayas a tomar, pide su consejo y préstales atención. Riqueza: Te destacarás en los negocios de compra y venta de objetos de arte, aunque no entiendas nada de ello vale la pena intentarlo. Bienestar: No tomes decisiones importantes cuando estés cansado. Una buena recomendación son los masajes o cualquier tipo de recreación que elijas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Deberás ser cuidadoso con los comentarios que realizas en tu ámbito laboral, porque oídos indiscretos están al acecho. Amor: Te agradecerán con efusividad que prestes atención a los detalles. Tienes la inteligencia para saber qué esperan de ti. Riqueza: Las relaciones con los superiores mejoran, favoreciendo la comunicación y la posibilidad de poder concretar nuevos proyectos. Bienestar: Controla más tu salud. No te vendría nada mal acudir al médico y realizarte un chequeo general y así permanecer tranquilo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Estás con más altibajos económicos que de costumbre y conflictos emocionales que te restan fuerzas. Mejor te quedas en casa a descansar. Amor: No te enojes con tu pareja por tonterías. Debes aprender a disfrutar de los tiempos compartidos. Riqueza: Llega una ola de prosperidad a tu vida, algo que sin lugar a dudas te permitirá trabajar con tranquilidad en todos los planos. Bienestar: Que nada ni nadie marque tu ritmo de vida. Define qué es lo que esperas del futuro y ponte a trabajar para conseguirlo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Mareos e insomnio por agotamiento físico, no trabajes más de la cuenta, consulta con un profesional. Reencuentros emocionantes. Amor: Ten un diálogo más fluido con tu pareja. Deberías tratar de no mezclar los problemas laborales con los sentimentales. Riqueza: Una mayor energía te pondrá al frente de un proyecto laboral. Tus superiores saben que tienes capacidad para ocupar ese lugar. Bienestar: No culpes a los demás por los errores que cometiste. Asume tus responsabilidades y si te equivocaste, pide perdón.