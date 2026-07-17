Vaca Muerta y el talento femenino: las mujeres ocupan el 11% de los puestos técnicos

El promedio de la industria argentina alcanza el 24% y el sector energético europeo llega al 38%. Foto archivo.

La participación de las mujeres en los puestos técnicos del desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta continúa siendo uno de los principales desafíos del sector energético argentino. Según un informe recientede Patagonia Resources con datos del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo y la Agencia Internacional de la Energía (IEA) correspondientes a 2025, sólo el 11% de los cargos técnicos del upstream está ocupado por mujeres.

La cifra contrasta con el 24% de participación femenina en el promedio de la industria argentina y con el 38% que registra el sector energético en Europa, evidenciando una brecha que todavía persiste en el mercado laboral vinculado al petróleo y el gas.

Según explicaron desde Patagonia Resources, las principales causas se encuentran la baja cantidad de mujeres egresadas de carreras como Ingeniería en Petróleo, el sesgo histórico de una industria tradicionalmente masculina y un modelo operativo basado en yacimientos alejados de los grandes centros urbanos.

Sin embargo, señalan que existe un factor menos visible que también condiciona el crecimiento de la participación femenina: las políticas de relocalización y de acompañamiento familiar.

Muchas de estas estrategias fueron diseñadas para un perfil laboral tradicional y hoy no responden a las necesidades de una fuerza de trabajo cada vez más diversa.

En ese contexto, las empresas que avanzan en la incorporación de ingenieras, geólogas y otras profesionales especializadas coinciden en que el desafío no termina con la contratación. La permanencia del talento depende, en gran medida, de políticas de retención que contemplen la realidad familiar, la movilidad y las condiciones de desarrollo profesional de las trabajadoras.

De cara al crecimiento sostenido de Vaca Muerta y la demanda de perfiles calificados, la reducción de la brecha de género aparece como uno de los retos pendientes para ampliar la disponibilidad de talento y fortalecer la competitividad de la industria.