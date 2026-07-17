Cartas, cuentos y rayuelas: un festival para redescubrir el placer de leer en Bariloche

La segunda feria del libro infantil y juvenil Mundo Pichi Keche comenzó este jueves en el Puerto San Carlos. Foto: Alfredo Leiva

Una rayuela colorida con dibujos y leyendas en la entrada del salón invita a adivinar cada uno de los libros en los casilleros. Las propuestas son de lo más variadas.

La segunda feria del libro infantil y juvenil Mundo Pichi Keche comenzó este jueves en el Puerto San Carlos, a metros del Centro Cívico de Bariloche y se extenderá hasta el sábado. El objetivo es convocar a personas de todas las edades a que participen en diversos rincones de lectura y de juegos.

Desde escribir poemas y rimas con recortes de revistas o volver a mandar una carta, como se hacía años atrás. Tomarse un tiempo para la lectura, para indagar, conocer, disfrutar y entregarse a la experiencia. Ese es el desafío de la cooperativa artística y cultural Pichi Keche, con el apoyo del Municipio de Bariloche.

«Tenemos una mesa con un buzón y si la gente trae la dirección y los datos completos del destinatario, nosotros después mandamos las cartas por Correo Argentino. Hay un montón de gente que no ha mandado cartas, más ahora que todo es electrónico», señaló Silvia Perez Sisay, productora y gestora cultural, licenciada en Ciencias de la Educación y docente terciaria y universitaria, al tiempo que recalcó la necesidad de «volver a escribirnos cartas, con ese sentimiento«.

La segunda feria del libro infantil y juvenil Mundo Pichi Keche comenzó este jueves en el Puerto San Carlos. Foto: Alfredo Leiva

Entre los juegos literarios, hay cartas en inglés, un entretenimiento que incluye a las emociones, la posibilidad de generar haikus, una mesa de «libros locos», un rincón para bebés con mantas lúdicas y libros para esa primera infancia, además de varias presentaciones de libros, obras de teatro y talleres. Todo vinculado a la literatura infantil y juvenil.

El Festival Pichi Keche surgió hace cinco años cuando Silvia participaba en un proyecto social de la universidad: «Íbamos a salas de salud a leer libros de cuentos para infancias y se me ocurrió preguntarle a la gente si les leían cuentos. Se los veía como fascinados, como si fuera una experiencia única y la respuesta de la mayoría era que no, que no leían«.

Silvia se desesperó, pero la situación fue aun peor cuando les preguntó si a ellos les habían leído de chicos. La respuesta volvió a ser negativa. «Me agarró como un espasmo de pensar una vida sin libros. Así germinamos una semillita con la cooperativa Pichi Keche y el año pasado hicimos la primera edición de la feria, mucho más humilde«, describió la presidenta de Pichi Keche.

La segunda feria del libro infantil y juvenil Mundo Pichi Keche comenzó este jueves en el Puerto San Carlos. Foto: Alfredo Leiva

Este año, la idea cambió: en lugar de la tradicional feria para presentar libros surgió la propuesta de llevar adelante una experiencia lúdica.

«Tengo una biblioteca de 1600 libros super originales. No traje todos porque sería un montón, pero traje algunos que son verdaderas joyitas y que recomiendo venir a leer. Hay libros que son rompecabezas o tienen formas raras y desarmables. También hay un juego cooperativo que se diferencia del Monopoly. La idea es que la gente venga, se siente y disfrute», describió.

Desde hace mucho tiempo, Silvia propone una experiencia llamada «Vení que te cuento», un espectáculo en el que se arma «un cuento colectivo». Admitió que resulta gracioso que, al principio, los adultos se quedan a un costado y ella los obliga a sentarse y elegir un personaje. «Terminan fascinados. Una vez, una abuela me dijo: ‘Volví a ser niño otra vez’. Todos tenemos un espíritu de niño y nos encanta que nos lean. En una de las ediciones de la Fiesta de la Palabra, una turista de Corrientes se sentó a escuchar la lectura de cuentos y al terminar, toda emocionada me dijo: ‘¿Sabés cuánto hace que no me contaban un cuento?’«.

La segunda feria del libro infantil y juvenil Mundo Pichi Keche comenzó este jueves en el Puerto San Carlos. Foto: Alfredo Leiva

En relación a los talleres, destacó uno sobre «generación de personajes y ciclo creativo» y armado de libros diferentes. La Comisaría de la Familia aportará un stand con juegos sobre los derechos de las infancias y para conocer cómo detectar emociones; mientras que el grupo Los Búhos presentará sus libros en braille. «La idea es que la gente se lleve su nombre escrito en braille«, dijo.

El ingreso a la feria es mediante un pase de tres días, con un valor de 10.000 pesos para adultos y 5.000 pesos para menores de 16 años. También habrá una promoción familiar de un pase para un adulto y cuatro para menores por 25.000 pesos.

La segunda feria del libro infantil y juvenil Mundo Pichi Keche comenzó este jueves en el Puerto San Carlos. Foto: Alfredo Leiva

Cronograma

-Viernes 17 de julio

10 a 12- Taller de edición de libros personalizados en el microcine. Jorge Piccini ofrece un taller para hacer el diseño de libros para mayores de 11 años.

11- Laberinto literario. Apto para todo público.

12- Taller de diseño y construcción de personajes en el microcine. Se desarrollará la personalidad, historia y comportamiento de los personajes a partir de arquetipos, el rol o función que cumplen los personajes en la historia, a cargo de Kaia Barría. Infancias a partir de 8 años.

14- Los sueños del Dragón. Juego de Guardacuentos que invita a crear un cuento. Con María Elisa, de Cipolletti. Para infancias a partir de 3 años en adelante.

15- “¿A qué sabe la luna?” en el microcine. Es un encuentro literario y de exploración con cada uno de los sentidos. Coordina Natalia Tolosa para infancias entre 4 a 10 años.

16.30- Los libros van al cine: Alicia en el país de las maravillas, un cuento danzado. Es una película realizada por el cuadro de baile de Carina Marzullo. Apto para todo público.

18- «Con Ciencia», una obra de teatro Grupo Circo Delirante, de El Bolsón. Apto para todo público.

La segunda feria del libro infantil y juvenil Mundo Pichi Keche comenzó este jueves en el Puerto San Carlos. Foto: Alfredo Leiva

-Sábado 18 de julio

11- Juegos literarios, espacio de juego con materiales para crear cuentos. Apto toda la familia.

12 a 14- Taller «Cómo estructurar el proceso creativo» en el microcine. Se trabajará desde la idea, la conceptualización, el diseño de personajes, la propuesta estética y finalmente dibujo, escritura y maquetación. Los docentes a cargo son Kaia y Emanuel de Estudio Poly. Es para mayores de 14 años.

12- Jugamos a través del cuento Caracol presta su casa, de Ana María Shua. La actividad está a cargo de Natalia Tolosa. Para infancias de 2 a 6 años.

14- Los libros van al cine: Alicia en el país de las maravillas, un cuento danzado. Apto para todo público.

14- Margarita. La niña que quería ser feliz. Presentación de libro a cargo de la autora Rita Mabel García, de ciudad de Buenos Aires. Apto toda la familia.

15- Presentación de la Brújula de Narradores, una guía para construir cuentos. Apto toda la familia.

15.30- WoW ShoW Dúo, un espectáculo de circo sorprendente, con Ailin Zvik –Pnacha la Brava– y Martina Moraga –Marciana circo–. Apto toda la familia.

16.30- Clausura de la Feria con una actividad sorpresa. Apto toda la familia.