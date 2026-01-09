Horóscopo semanal de Jimena La Torre: cómo influirán Mercurio, Venus y Marte en cada signo del 12 al 19 de enero

Durante la semana del 12 al 19 de enero, los movimientos astrales proponen una etapa de revisión, decisiones conscientes y avances concretos. Con la energía disponible para ordenar prioridades, tomar impulso y resolver asuntos pendientes, cada signo encontrará oportunidades para crecer si actúa con claridad y estrategia. Estas son las predicciones de Jimena La Torre, signo por signo, para encarar los próximos días con mayor foco y confianza.

Predicciones para cada signo del 12 al 19 de enero

Aries

Semana de reactivación profesional. La Luna en signos de fuego a mitad de semana activa tu iniciativa y tu confianza para comenzar proyectos largamente postergados. Evita decisiones impulsivas el martes; ese día pide consulta y análisis antes de avanzar. Hacia el fin de semana, la energía te favorece para liderar o presentar ideas.

Tauro

El eje de relaciones se ve potenciado: surgen conversaciones profundas con pareja o socios. Es un buen momento para revisar acuerdos y ajustar objetivos en común. Cuida tus finanzas hacia el jueves: evita gastos innecesarios y prioriza compromisos que te den retorno a mediano plazo.

Géminis

La comunicación es tu aliada esta semana. Si estabas estancado en un diálogo difícil, ahora podés avanzar con claridad. Aprovechá los primeros días para organizar tu agenda y liberar espacio para proyectos creativos. Hacia el fin de semana, tus ideas fluyen con originalidad.

Cáncer

El foco está en la estabilidad emocional y en tu entorno familiar. Puede surgir una reunión o decisión importante con personas de tu hogar. Escuchá más de lo que hablás, sobre todo a mitad de semana. El fin de semana trae descanso y la posibilidad de reconectar con lo que te da paz.

Leo

Tu energía personal está alta y eso se refleja en tus relaciones sociales y laborales. Es momento de mostrar tu trabajo y buscar reconocimiento. Cuida el exceso de autocrítica el miércoles, porque podrías minar tu impulso. Hacia el domingo, recibís apoyo de alguien con experiencia.

Virgo

Semana favorable para ordenar tus rutinas y hábitos. El lunes y martes podés sentir algo de dispersión; priorizá tareas esenciales. A partir del miércoles, Marte activa tu zona de salud y trabajo, dándote más estructura. Buena etapa también para aprender algo nuevo que mejore tu día a día.

Libra

La balanza entre dar y recibir se pone en foco esta semana. En temas de pareja, buscá equilibrio: no cedas siempre sin pedir tu lugar. En lo profesional, Mercurio te invita a revisar contratos o propuestas antes de firmar. El domingo suma buena energía para encuentros significativos.

Escorpio

La semana arranca con intensidad emocional, lo que te ayuda a soltar lo que ya no sirve. Es un buen momento para trabajar en tus objetivos más ambiciosos. Cuidado con actitudes posesivas o celos; transformá esa energía en acción productiva. El fin de semana trae claridad interior.

Sagitario

Tu mente busca expansión y nuevas experiencias. Si estabas pensando en un viaje corto o capacitación, esta semana favorece planificaciones concretas. Relaciones personales pueden cobrar mayor relevancia; compartí tus proyectos con alguien de confianza. El domingo invita a descansar.

Capricornio

El enfoque está en tus metas a largo plazo. La luna nueva que se avecina te pide sembrar con intención: definí prioridades claras. Es posible que aparezcan oportunidades laborales interesantes, pero necesitan tu análisis para elegir bien. Semana para consolidar tu posición.

Acuario

Tu creatividad está en auge, especialmente en equipos o proyectos colectivos. Confía en tus ideas disruptivas, pero también escuchá las opiniones que te ayudan a afinar la ejecución. Hacia el jueves y viernes, podés recibir noticias vinculadas a proyectos del pasado.

Piscis

Sensibilidad y percepción elevada esta semana. Tus intuiciones pueden darte señales claras en decisiones afectivas y laborales. Elegí momentos de silencio para conectar con tu guía interna. El viernes trae mayor claridad mental y te permite avanzar con pasos concretos.