Horóscopo Chino: las predicciones kármicas para este viernes 9 de enero de 2026, signo por signo

Este viernes 9 de enero de 2026, el Horóscopo Chino marca una jornada atravesada por la energía Agua Yin, con la Cabra como signo del día y un Ki diario 2, una combinación que invita a la introspección, al orden emocional y a la revisión de procesos internos.

Se trata de un día con fuerte carga kármica, ideal para demoler viejas estructuras, soltar hábitos que ya no funcionan y observar con atención los vínculos y las decisiones cotidianas.

Las predicciones kármicas para cada signo del Horóscopo Chino

Rata

La energía del día te pide bajar el ritmo. No fuerces acuerdos ni respuestas inmediatas. Es un buen momento para observar qué vínculos necesitan límites más claros.

Búfalo

Es el signo en choque del día. Conviene evitar discusiones, decisiones importantes y sobreexigencias. El aprendizaje kármico pasa por la flexibilidad y el silencio.

Tigre

Uno de los signos en afinidad con la jornada. Se favorecen las conversaciones profundas y los cierres pendientes. Escuchar más que hablar será la clave.

Conejo

Día armónico para ordenar emociones y espacios. La energía Agua Yin te ayuda a sanar situaciones del pasado que aún generan ruido interno.

Dragón

Podés sentir cierta incomodidad o cansancio. No es un día para liderar ni imponer, sino para revisar estrategias y redefinir objetivos.

Serpiente

La intuición estará muy activa. Ideal para tomar distancia de conflictos ajenos y enfocarte en tu mundo interior. Buen momento para rituales de limpieza energética.

Caballo

Fluís bien con la energía del día, aunque deberás manejar la ansiedad. No todo se resuelve hoy. Aprender a esperar también es parte del proceso kármico.

Cabra

Signo del día. Sensibilidad elevada y emociones a flor de piel. Es un viernes ideal para soltar cargas emocionales y priorizar el autocuidado.

Mono

Buen día para reorganizar ideas y proyectos, pero sin lanzarte a la acción. Observá qué te entusiasma de verdad y qué ya perdió sentido.

Gallo

La jornada puede sentirse neutra. No hay grandes obstáculos, pero tampoco avances contundentes. Aprovechá para ordenar pendientes y descansar la mente.

Perro

Necesitás estabilidad emocional. Evitá absorber problemas ajenos. El aprendizaje kármico está en poner límites sin culpa.

Chancho

Uno de los signos más beneficiados del día. Se favorecen los encuentros sinceros y las decisiones tomadas desde la calma y la coherencia interna.

Energía del día: Agua Yin

Esta energía invita a mirar hacia adentro, escuchar la intuición y actuar con suavidad. No es un día para la exposición ni para movimientos bruscos.

Consejo kármico para este viernes

Es una jornada buena para demoler, entendiendo la demolición como un acto simbólico: dejar atrás creencias, hábitos o vínculos que ya no acompañan tu crecimiento.

El resto de las actividades no traen ni buena ni mala suerte, por lo que la clave estará en no forzar resultados y permitir que las cosas se acomoden solas.