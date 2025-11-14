Las predicciones de Mhoni Vidente para el tercer fin de semana de noviembre 2025

En sus predicciones, Mhoni Vidente detalló cómo será el fin de semana que va entre el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre 2025 para cada signo del zodíaco. Los detalles en esta nota.

Predicciones de Mhoni Vidente para el tercer fin de semana de noviembre 2025

Aries

Semana de buena suerte, especialmente el 14, y con oportunidades laborales como cierres de contratos. Evitá contar tus planes para no atraer envidias y sé cuidadoso con tus gastos. Un amor del pasado podría reaparecer, pero lo mejor es seguir adelante con tu relación actual. Se viene un viaje familiar y días ideales para reinventarte física y emocionalmente.

Tauro

Momento propicio para capacitarte, especialmente en inteligencia artificial. Tendrás suerte el 16, pero debés evitar discusiones y decisiones financieras importantes ese día. Cuidá tu salud, especialmente la garganta, y protegé tu energía. El fin de semana será movido socialmente, así que organizate bien.

Géminis

Vas a replantearte tu relación amorosa, típico de tu dualidad emocional. Se avecinan días de buena suerte y un viaje familiar. Es un buen momento para cambiar tu imagen, pero evitá excesos en fiestas. El domingo será especialmente favorable para ti.

Cáncer

Tiempo de compras tecnológicas y planes de viaje con tu pareja. El 15 será tu día de suerte. Resolverás un tema familiar pendiente y el trabajo podría ponerse tenso, así que manejá tus palabras. Nuevos estudios te atraerán y deberías cuidar tu alimentación.

Leo

Debés cuidar el estrés y evitar confiar demasiado en recién llegados. El amor estará en un excelente momento y habrá viajes familiares. Se viene mucho trabajo, pero también un ingreso extra por suerte. Aprovechá las ofertas para compras del hogar.

Virgo

Llega un fin de semana favorable para nuevos amores y crecimiento personal. Tendrás suerte con tus números y deberías priorizar a tu familia. Es un buen momento para enfocarte en tus metas y practicar actividades que calmen tu mente. Evitá volver a un amor del pasado.

Libra

Tres días muy positivos donde te sentirás alineado y activo. Habrá compras, visitas familiares y arreglos en tu auto. Te llegará una sorpresa económica, pero debés cuidar tu estómago. Ponete al día con trabajos atrasados y usá azul y blanco para atraer suerte.

Escorpio

Fin de semana introspectivo para ordenar emociones y tomar decisiones amorosas con calma. Estás en temporada de cumpleaños, con celebraciones y regalos personales. El 16 será tu día de suerte, y podrías recibir una propuesta laboral del ámbito político.

Sagitario

Energía económica muy favorable: es momento de impulsar tu propia autonomía laboral. Habrá reuniones importantes y cambios positivos. El sábado trae suerte, y en el amor regresa alguien de Leo o Géminis. Tené cuidado en la calle y disfrutá un paseo en pareja.

Capricornio

Soltá lo que no depende de vos y enfocá tu energía en pensamientos positivos. Exámenes o trámites saldrán bien. Es un buen momento para cambiar tu look y planear tu viaje de cumpleaños. En el amor, todo estable. El sábado trae suerte y deberás cuidar tu salud respiratoria.

Acuario

Estás en una etapa para abrirte al amor y conocer personas nuevas. En lo laboral habrá mucho movimiento, y conviene cerrar asuntos del pasado para avanzar. Harás compras inteligentes y tendrás suerte con tus números. El domingo será de reuniones familiares.

Piscis

El amor llega renovado y el fin de semana será ideal para formalizar o iniciar una relación. Tu creatividad está alta, así que un curso artístico te favorecerá. Harás compras para mejorar tu hogar y recibirás a un familiar del exterior. No vuelvas con un ex. El domingo será tu día de suerte y se acerca una invitación de viaje.

