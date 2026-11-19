Jueves bajo alerta en Río Negro y Neuquén: qué dice el pronóstico y cómo acompañará el día a cada signo
El jueves 19 de noviembre llega con lluvias, posibles tormentas y fuertes ráfagas en Río Negro y Neuquén. Cómo estará el tiempo en el Alto Valle, la Cordillera y la Costa, y qué recomienda el horóscopo para cada signo.
El jueves 19 de noviembre de 2026 llega con un panorama meteorológico inestable para distintas localidades de Río Negro y Neuquén. El pronóstico anticipa lluvias, tormentas aisladas y ráfagas intensas, mientras que la astrología propone una jornada para actuar con prudencia, organizar prioridades y prestar atención a las emociones.
Según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas en sectores de la región, con posibilidad de actividad eléctrica, granizo y precipitaciones intensas en períodos breves. En paralelo, el Sol transita los últimos días de Escorpio, una etapa que la astrología relaciona con los cambios y el cierre de ciclos.
Pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén: qué pasará este jueves 19 de noviembre
Alto Valle: tormentas, viento y una máxima de 24°C
En Neuquén capital, General Roca y alrededores, el pronóstico anticipa una temperatura máxima cercana a los 24°C, con condiciones de inestabilidad que podrían intensificarse durante la tarde.
La probabilidad de precipitaciones aumenta hacia la segunda mitad del día y se esperan ráfagas que podrían acercarse a los 70 km/h durante la noche.
La recomendación es prestar atención a las actualizaciones oficiales y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
Cordillera: ambiente fresco e inestabilidad
En Bariloche, Villa La Angostura y localidades cordilleranas, la jornada estará marcada por temperaturas más bajas, nubosidad y probabilidad de precipitaciones.
Las máximas rondarán los 15°C a 16°C, con viento y condiciones variables a lo largo del jueves.
Costa atlántica: un jueves fresco
En Viedma, se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas aproximadas entre 11°C y 18°C.
Las condiciones pueden variar durante el día, por lo que conviene consultar el pronóstico actualizado antes de organizar actividades al aire libre.
Horóscopo de hoy: cómo estará la energía de cada signo este jueves 19 de noviembre
Mientras el clima presenta cambios en la Patagonia norte, la astrología propone aprovechar este jueves para revisar decisiones y encontrar momentos de equilibrio.
Aries
Energía del día: evitá reaccionar impulsivamente ante los imprevistos. Una pausa puede ayudarte a encontrar mejores soluciones.
Tauro
Energía del día: las relaciones personales necesitan atención. Es un buen momento para conversar y resolver diferencias.
Géminis
Energía del día: organizá tus pendientes y evitá sobrecargarte. La flexibilidad será importante frente a los cambios de planes.
Cáncer
Energía del día: la sensibilidad puede convertirse en una fortaleza. Buscá espacios para disfrutar de tus afectos.
Leo
Energía del día: prestá atención a las necesidades del hogar y la familia. No todo requiere una solución inmediata.
Virgo
Energía del día: las conversaciones y los acuerdos pueden ayudarte a avanzar. Aprovechá para ordenar ideas.
Libra
Energía del día: revisá tus prioridades económicas y personales. Evitá comprometerte con más de lo que podés cumplir.
Escorpio
Energía del día: los últimos días del Sol en tu signo invitan a cerrar etapas y reconocer cuánto cambiaste.
Sagitario
Energía del día: se acerca tu temporada y crecen las ganas de comenzar algo nuevo. Aprovechá para planificar.
Capricornio
Energía del día: los proyectos compartidos pueden darte nuevas perspectivas. Escuchá las propuestas de quienes te rodean.
Acuario
Energía del día: concentrarte en tus objetivos profesionales puede ayudarte a recuperar el rumbo.
Piscis
Energía del día: tu imaginación y sensibilidad estarán presentes. Es una jornada para reflexionar y explorar nuevas ideas.
El consejo del día: cómo aprovechar este jueves de noviembre
La combinación de un pronóstico inestable en Río Negro y Neuquén y los últimos días de la temporada de Escorpio invita a pensar en la importancia de adaptarse a los cambios.
Desde la astrología, el mensaje simbólico es aprovechar la jornada para organizar pendientes, conversar y revisar proyectos. Desde el punto de vista meteorológico, la prioridad será seguir las alertas oficiales y tomar precauciones ante las tormentas.
La clave de este jueves será combinar prudencia, flexibilidad y una actitud abierta frente a los cambios.
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