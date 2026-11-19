El jueves 19 de noviembre de 2026 llega con un panorama meteorológico inestable para distintas localidades de Río Negro y Neuquén. El pronóstico anticipa lluvias, tormentas aisladas y ráfagas intensas, mientras que la astrología propone una jornada para actuar con prudencia, organizar prioridades y prestar atención a las emociones.

Según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas en sectores de la región, con posibilidad de actividad eléctrica, granizo y precipitaciones intensas en períodos breves. En paralelo, el Sol transita los últimos días de Escorpio, una etapa que la astrología relaciona con los cambios y el cierre de ciclos.

Pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén: qué pasará este jueves 19 de noviembre

Alto Valle: tormentas, viento y una máxima de 24°C

En Neuquén capital, General Roca y alrededores, el pronóstico anticipa una temperatura máxima cercana a los 24°C, con condiciones de inestabilidad que podrían intensificarse durante la tarde.

La probabilidad de precipitaciones aumenta hacia la segunda mitad del día y se esperan ráfagas que podrían acercarse a los 70 km/h durante la noche.

La recomendación es prestar atención a las actualizaciones oficiales y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

Cordillera: ambiente fresco e inestabilidad

En Bariloche, Villa La Angostura y localidades cordilleranas, la jornada estará marcada por temperaturas más bajas, nubosidad y probabilidad de precipitaciones.

Las máximas rondarán los 15°C a 16°C, con viento y condiciones variables a lo largo del jueves.

Costa atlántica: un jueves fresco

En Viedma, se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas aproximadas entre 11°C y 18°C.

Las condiciones pueden variar durante el día, por lo que conviene consultar el pronóstico actualizado antes de organizar actividades al aire libre.

Horóscopo de hoy: cómo estará la energía de cada signo este jueves 19 de noviembre

Mientras el clima presenta cambios en la Patagonia norte, la astrología propone aprovechar este jueves para revisar decisiones y encontrar momentos de equilibrio.

Aries

Energía del día: evitá reaccionar impulsivamente ante los imprevistos. Una pausa puede ayudarte a encontrar mejores soluciones.

Tauro

Energía del día: las relaciones personales necesitan atención. Es un buen momento para conversar y resolver diferencias.

Géminis

Energía del día: organizá tus pendientes y evitá sobrecargarte. La flexibilidad será importante frente a los cambios de planes.

Cáncer

Energía del día: la sensibilidad puede convertirse en una fortaleza. Buscá espacios para disfrutar de tus afectos.

Leo

Energía del día: prestá atención a las necesidades del hogar y la familia. No todo requiere una solución inmediata.

Virgo

Energía del día: las conversaciones y los acuerdos pueden ayudarte a avanzar. Aprovechá para ordenar ideas.

Libra

Energía del día: revisá tus prioridades económicas y personales. Evitá comprometerte con más de lo que podés cumplir.

Escorpio

Energía del día: los últimos días del Sol en tu signo invitan a cerrar etapas y reconocer cuánto cambiaste.

Sagitario

Energía del día: se acerca tu temporada y crecen las ganas de comenzar algo nuevo. Aprovechá para planificar.

Capricornio

Energía del día: los proyectos compartidos pueden darte nuevas perspectivas. Escuchá las propuestas de quienes te rodean.

Acuario

Energía del día: concentrarte en tus objetivos profesionales puede ayudarte a recuperar el rumbo.

Piscis

Energía del día: tu imaginación y sensibilidad estarán presentes. Es una jornada para reflexionar y explorar nuevas ideas.

El consejo del día: cómo aprovechar este jueves de noviembre

La combinación de un pronóstico inestable en Río Negro y Neuquén y los últimos días de la temporada de Escorpio invita a pensar en la importancia de adaptarse a los cambios.

Desde la astrología, el mensaje simbólico es aprovechar la jornada para organizar pendientes, conversar y revisar proyectos. Desde el punto de vista meteorológico, la prioridad será seguir las alertas oficiales y tomar precauciones ante las tormentas.

La clave de este jueves será combinar prudencia, flexibilidad y una actitud abierta frente a los cambios.