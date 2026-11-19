La diputada nacional Lorena Villaverde (LLA) regresó de Estados Unidos tras una semana de reuniones con entidades financieras y empresariales ante quienes se mostró como referente de la administración de Javier Milei y gestora en busca de concretar inversiones para Río Negro.

La diputada Lorena Villaverde estuvo en organismos oficiales y financieros de Estados Unidos. Gentileza

Villaverde dijo que la motivación de su viaje fue apuntar a que “la transformación” que lleva adelante Milei “desembarque de una vez por todas en Río Negro y se traduzca en más inversiones, más empleo y más oportunidades” para la provincia y remarcó que fue a “gestionar directamente, a presentar proyectos y a conocer qué necesitan las empresas y los organismos financieros para avanzar”.

Dejando la puerta abierta para el futuro político en Río Negro, Villaverde dijo estar “abierta a las responsabilidades que puedan surgir” y aclaró que “cuando llegue el momento” se decidirá internamente dentro del espacio de LLA al que pertenece.

Según relató a RÍO NEGRO, en Estados Unidos trazó una agenda junto al equipo de la Embajada Argentina que incluyó reuniones en Washington y Nueva York con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC); EXIM Bank; Atlantic Council y la Cámara de Comercio de Estados Unidos; además participó del encuentro del Consejo Empresarial de América Latina, al que asistió el secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; entre otros.

“Hablamos con gente que puede ayudar a que un proyecto se evalúe, que una empresa encuentre un socio o que una pyme acceda a financiamiento”, destacó la diputada quien señaló que encontró “mucho interés por la Argentina y por el rumbo que está tomando el país” y que se “entusiasmó” en mostrar el potencial de Río Negro.

Respecto a propuestas concretas para la provincia, Villaverde destacó que con la DFC conversó acerca de “una propuesta para desarrollar infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial con abastecimiento energético dedicado. El proyecto requiere estudios específicos y su configuración se está definiendo”, aclaró.

También mencionó un proyecto aeronáutico de alcance nacional con impacto en la región vinculado a la industria petrolera; la posibilidad de “canalizar financiamiento para pymes a través de un banco local”; y la generación de oportunidades para proveedores y empresas de servicios del sector energético, sin dejar de lado la producción y el turismo, entre las economías a apuntalar que muchas veces requieren estudios de factibilidad y otro tipo de acompañamiento.

Para Villaverde la experiencia dejó “interlocutores” y anunció que a partir de ahora avanzará en preparar documentación para cada proyecto y definir en qué organismo puede avanzar para un eventual financiamiento.

Este diario le consultó por su interés en la Provincia y la diputada deslizó una crítica al gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta de Roca, María Emilia Soria, de quienes se diferenció por “cómo entiendo la responsabilidad de administrar los recursos que son de todos” y acotó: “Quiero una provincia que ordene sus cuentas y haga del crecimiento del sector privado una prioridad”.

“Lo que tengo claro es que voy a seguir trabajando por Río Negro”, respondió ante la consulta respecto de su futuro político.