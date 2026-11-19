Tormenta, viento con ráfagas de 70 km/h y posible granizo: ¿a qué hora llega la lluvia al Alto Valle, la Cordillera y Viedma?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla que tendrá impacto en distintos puntos de Neuquén y Río Negro. El temporal de este 19 de noviembre combinará lluvia, viento, actividad eléctrica y hasta posible granizo. Mirá qué condiciones se esperan en ciudades como Roca, Neuquén, Bariloche, Villa La Angostura, Viedma y San Antonio Oeste.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por tormentas con impacto en distintas regiones de Neuquén y Río Negro. El temporal, que se registrará este jueves 19 de noviembre, combinará lluvias abundantes en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.
En cuanto a la temperatura, se informó que a nivel general la máxima se mantendrá entre los 25°C y los 14°C. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la zona este de Río Negro.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 20°C hacia la noche. El viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de 69 km/h por la noche. Además, podrían registrarse algunas lluvias desde la mañana aunque a la tarde se anticipó mayor intensidad, las condiciones podrían mantenerse hasta la noche.
Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:
- Neuquén:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 13°C, viento de 13 – 22 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 24°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 20°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.
- General Roca:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 13°C, viento de 13 – 22 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 24°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 20°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
En la cordillera se espera una máxima de 16°C y una mínima de 12°C. En tanto, el viento ingresará con velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de 69km/h por la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá constante durante todo el día.
Este es el pronóstico detallado para Villa La Angostura y Bariloche:
- Villa La Angostura:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 9°C, viento de 13 – 22 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 15°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 12°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.
- San Carlos de Bariloche:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 7°C, viento de 13 – 22 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 16°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 12°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.
El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste
La región este de Río Negro registrará precipitaciones durante todo el día. La temperatura máxima será 19°C/22°C y una mínima de 17°C/20°C hacia la noche. El viento tendrá velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas de 59 km/h.
Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste:
- Viedma:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 11°C, viento de 23 – 31 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 19°C, viento de 13 – 22 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 17°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- San Antonio Oeste:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 12°C, viento de 13 – 22 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 22°C, viento de 13 – 22 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 20°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
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