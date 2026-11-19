El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por tormentas con impacto en distintas regiones de Neuquén y Río Negro. El temporal, que se registrará este jueves 19 de noviembre, combinará lluvias abundantes en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

En cuanto a la temperatura, se informó que a nivel general la máxima se mantendrá entre los 25°C y los 14°C. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la zona este de Río Negro.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 20°C hacia la noche. El viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de 69 km/h por la noche. Además, podrían registrarse algunas lluvias desde la mañana aunque a la tarde se anticipó mayor intensidad, las condiciones podrían mantenerse hasta la noche.

Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 13°C, viento de 13 – 22 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 24°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 20°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.

General Roca: Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 13°C, viento de 13 – 22 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 24°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 20°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se espera una máxima de 16°C y una mínima de 12°C. En tanto, el viento ingresará con velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de 69km/h por la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá constante durante todo el día.

Este es el pronóstico detallado para Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura: Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 9°C, viento de 13 – 22 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 15°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 12°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.

San Carlos de Bariloche: Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 7°C, viento de 13 – 22 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 16°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 12°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La región este de Río Negro registrará precipitaciones durante todo el día. La temperatura máxima será 19°C/22°C y una mínima de 17°C/20°C hacia la noche. El viento tendrá velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas de 59 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste: