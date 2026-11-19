Anne Hathaway fue mamá por tercera vez a los 44 años. La reconocida actriz de Hollywood y su esposo, Adam Shulman, recibieron a un nuevo integrante de la familia, una noticia que trascendió después de que la protagonista de El diablo viste a la moda fuera fotografiada paseando con un bebé recién nacido por las calles de Nueva York.

Según confirmó la revista estadounidense People, la actriz dio a luz a su tercer hijo, aunque hasta el momento la pareja no realizó un anuncio oficial sobre el nacimiento. La noticia también fue publicada por medios internacionales como Vogue, Entertainment Weekly y E! News.

Anne Hathaway fue fotografiada con su bebé en Nueva York

La noticia comenzó a circular el martes 17 de noviembre, cuando el portal estadounidense TMZ difundió imágenes de Hathaway caminando por Nueva York junto a una amiga.

En las fotografías, la actriz aparece sonriente, conversando y llevando al recién nacido en un portabebés sujeto a su pecho.

La aparición sorprendió porque Hathaway había mantenido en reserva los últimos días de su embarazo y el nacimiento. Hasta ahora, tampoco se conoce públicamente la fecha exacta del parto ni el nombre elegido para el bebé.

¿Anne Hathaway tuvo una nena? La revelación de una persona cercana

Aunque la actriz todavía no confirmó el sexo de su tercer hijo, una publicación en redes sociales aportó un dato inesperado.

Molly Rogers, diseñadora de vestuario de El diablo viste a la moda 2, compartió una historia de Instagram para felicitar a Hathaway por la llegada de una nena.

La publicación incluía la imagen de un oso de peluche y un mensaje de felicitación a la flamante mamá.

El dato fue recogido por E! News, Us Weekly y otros medios internacionales. Sin embargo, la información sobre el sexo del bebé todavía no fue confirmada directamente por Hathaway ni por su esposo.

De confirmarse, sería la primera hija mujer de la pareja.

Anne Hathaway y Adam Shulman: una familia que sigue creciendo

La actriz y Adam Shulman están casados desde septiembre de 2012 y ya son padres de dos varones:

Jonathan , nacido en 2016, de 10 años.

, nacido en 2016, de 10 años. Jack, nacido en 2019, de 6 años.

Con la llegada del nuevo bebé, la familia pasó a estar integrada por cinco personas.

Hathaway siempre intentó mantener su vida familiar alejada de la exposición mediática, especialmente cuando se trata de sus hijos.

Un embarazo que sorprendió a Anne Hathaway a los 44 años

La protagonista de El diario de la princesa había anunciado su tercer embarazo en junio de 2026 mediante un video publicado en Instagram.

En las imágenes aparecía vestida de blanco y mostraba su panza mientras sonaba la canción Baby, I’m Yours, de Barbara Lewis.

Un mes después, durante una entrevista en el programa estadounidense Late Night with Seth Meyers, contó que tanto ella como su esposo estaban sorprendidos y felices por la noticia.

La actriz incluso describió al nuevo integrante de la familia como su bebé de último segundo, utilizando una expresión del básquet para referirse a una anotación sobre el final del partido.

La llegada de su tercer hijo tiene un significado especial para Hathaway, quien anteriormente habló públicamente sobre sus dificultades para quedar embarazada y sobre una pérdida gestacional que atravesó años atrás.

Anne Hathaway, entre la maternidad y un año intenso en Hollywood

El nacimiento llega después de un año de intensa actividad profesional para la actriz, que protagonizó varias producciones cinematográficas durante 2026.

Entre ellas se destacan El diablo viste a la moda 2, The Odyssey, Mother Mary, The End of Oak Street y Verity.

Durante la promoción de sus películas, Hathaway lució distintos looks de maternidad en alfombras rojas y eventos internacionales.

En una entrevista con Vogue, había adelantado que esperaba con entusiasmo la posibilidad de alejarse temporalmente de la exposición pública para disfrutar de los primeros momentos con su bebé.

Ahora, con su tercer hijo en brazos, Anne Hathaway comienza una nueva etapa familiar junto a Adam Shulman y sus dos hijos mayores, mientras sus seguidores esperan que la actriz comparta nuevos detalles del nacimiento.