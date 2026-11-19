El mundo de la arquitectura y el diseño de la región suma una nueva propuesta. Patagonia Flooring, la reconocida marca argentina de pisos y revestimientos, abrió su primer showroom en el Alto Valle y eligió el centro de Neuquén para instalarse. El espacio está ubicado en la calle Carlos H. Rodríguez 190.

La apertura se celebró el 17 de noviembre con un encuentro que reunió a más de 50 personas, entre arquitectos, diseñadores y clientes. Hubo música clásica en vivo, comidas, bebidas y tiempo para recorrer el nuevo local y conocer de cerca los productos. La conducción estuvo a cargo de Iván de Pineda, uno de los embajadores de la marca, que le puso su sello a una noche pensada para presentar esta nueva etapa de Patagonia Flooring en la región.

Foto: Gentileza.

Daniel Saramaga, CEO de la compañía, estuvo presente en la inauguración y destacó la importancia de desembarcar en Neuquén. “Queremos estar presentes en los nuevos polos que se están abriendo y Neuquén es uno de ellos”, señaló.

Detrás de este nuevo showroom están los socios Gustavo Verni e Ivana Quiroga, dos neuquinos de toda la vida que decidieron apostar por la marca y abrir la franquicia.

“Patagonia Flooring es una marca que ya está totalmente afianzada en todo el país y creemos que Neuquén es un mercado óptimo debido al crecimiento económico e inmobiliario que está teniendo, no solo la ciudad, sino también otras localidades de la provincia”, destacó Verni.

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Con 25 años de trayectoria, Patagonia Flooring tiene una clientela que sigue sus productos desde hace tiempo. Pero la llegada de nuevos habitantes a la región abre otra posibilidad: sumar clientes que todavía no tuvieron contacto con su propuesta. Verni señala que el segundo gran desafío es incrementar la cartera de clientes y la familia Patagonia Flooring.

La inauguración también tuvo un momento dedicado a la economía: el economista Gustavo Lazzari fue uno de los invitados especiales y compartió su mirada sobre el cambio de régimen que atraviesa la Argentina y las perspectivas que, desde su análisis, podrían marcar el rumbo hacia 2027.

Qué ofrece Patagonia Flooring

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La marca trabaja con pisos, revestimientos, escaleras y decks para interiores y exteriores. Su propuesta combina la calidez de la madera natural con nuevas tecnologías y distintas soluciones constructivas, pensadas para acompañar diferentes estilos de espacios. También pone el foco en la gestión forestal responsable y en el aprovechamiento eficiente de la madera, con alternativas como los pisos multiestrato.

Con esta apertura, Patagonia Flooring suma un nuevo punto en el mapa y el Alto Valle incorpora una marca con trayectoria nacional e internacional al circuito de propuestas vinculadas con la arquitectura, el interiorismo y el diseño. Una novedad para profesionales y también para quienes están pensando en construir, remodelar o simplemente darle una nueva identidad a los espacios que habitan.