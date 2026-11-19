Servicio a la comunidad | CALF programó un nuevo corte de luz para viernes 20 de noviembre en Neuquén
Las interrupción responde a tareas de reparación. Conocé el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado del suministro eléctrico que afectará a un sector de la capital neuquina este viernes 20 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento en la red.
Desde la prestataria solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios con anticipación -como desconectar artefactos sensibles- para evitar inconvenientes mientras duren las maniobras.
Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este 20 de noviembre
CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona Afectada
|Motivo del Trabajo
|08:00 a 12:00
|Pasaje Las Lilas, Entre Ríos y Mendoza.
|Reparación de Línea Subterránea.
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