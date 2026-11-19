Tarifa Neuquina con CALF: hoy vence el plazo para acceder al descuento del 30% en diciembre, ¿qué pasa si te anotás tarde?
La Cooperativa CALF informó que quienes se inscriban hasta este 19 de noviembre obtendrán el descuento en las tarifas de diciembre. El beneficio alcanza a los usuarios residenciales que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.
El Gobierno de Neuquén lanzó oficialmente la Tarifa Neuquina, una iniciativa que apunta a aliviar el costo de la electricidad para los hogares de la provincia.
El programa contempla un descuento del 30% en las facturas, aplicable tanto sobre el cargo fijo como el variable. Según se informó, el beneficio alcanzará a los usuarios residenciales que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.
Tarifa Neuquina con CALF: qué pasa si te anotas tarde y cómo inscribirse al beneficio
Desde la Cooperativa CALF confirmaron su adhesión a la iniciativa lanzada por Provincia y detallaron cómo acceder al beneficio. Explicaron que hay tiempo para inscribirse online hasta este jueves 19 inclusive y obtener así el descuento a partir de diciembre.
Sin embargo, la prestataria aclaró que quienes completen el trámite después de esa fecha tendrán su solicitud procesada recién el mes siguiente, por lo que la rebaja impactará en las tarifas de enero 2027.
Los interesados en anotarse deben:
- Ingresar al sitio web: entrar a neuquen.gob.ar/tarifaneuquina/.
- Seleccionar distribuidora: en este caso, se debe elegir CALF como tu distribuidora de energía eléctrica.
- Cargar el código de cliente: para esto es necesario tener a mano la factura de luz para identificar y completar el Código CALF que se encuentra ubicado en el sector inferior derecho del detalle de conceptos facturados, debajo de los importes.
- Confirmar el registro: por último se debe completar los datos solicitados en el formulario para finalizar el trámite y acceder al beneficio.
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