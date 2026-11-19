El Gobierno de Neuquén lanzó oficialmente la Tarifa Neuquina, una iniciativa que apunta a aliviar el costo de la electricidad para los hogares de la provincia.

El programa contempla un descuento del 30% en las facturas, aplicable tanto sobre el cargo fijo como el variable. Según se informó, el beneficio alcanzará a los usuarios residenciales que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

Tarifa Neuquina con CALF: qué pasa si te anotas tarde y cómo inscribirse al beneficio

Desde la Cooperativa CALF confirmaron su adhesión a la iniciativa lanzada por Provincia y detallaron cómo acceder al beneficio. Explicaron que hay tiempo para inscribirse online hasta este jueves 19 inclusive y obtener así el descuento a partir de diciembre.

Sin embargo, la prestataria aclaró que quienes completen el trámite después de esa fecha tendrán su solicitud procesada recién el mes siguiente, por lo que la rebaja impactará en las tarifas de enero 2027.

Los interesados en anotarse deben: