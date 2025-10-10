Las predicciones de Mhoni Vidente para el segundo fin de semana de octubre 2025
Mhoni Vidente difundió sus predicciones para el segundo fin de semana de octubre 2025. Los detalles en esta nota.
Mhoni Vidente difundió sus predicciones para el segundo fin de semana de octubre 2025. La reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco entre el viernes 10 y el domingo 12. Los detalles.
Predicciones de Mhoni Vidente para el segundo fin de semana de octubre 2025
- Aries: Semana de adaptabilidad y expansión social. La suerte te acompaña, especialmente en el plano laboral, donde podrías recibir una oferta o contrato bien remunerado. Es un buen momento para crecer económicamente y organizar tus finanzas, aunque conviene evitar confiar demasiado en personas nuevas. En el amor, estabilidad si hay compromiso; es tiempo de madurar emocionalmente. Fin de semana ideal para disfrutar con amigos, ordenar tu entorno y abrirte a nuevas oportunidades.
- Tauro: El universo te impulsa a avanzar con seguridad y cumplir metas. Llegan oportunidades laborales y económicas que concretan tus sueños. Aceptá invitaciones y permitite disfrutar: el amor se activa con fuerza, con posibles embarazos o nuevos romances. Tu energía física está en alza; mantené el ejercicio y cuidá tu imagen. El color azul y los números 02 y 19 traerán suerte y equilibrio.
- Géminis: Etapa de renovación total. Recuperás vitalidad, optimismo y claridad para tomar decisiones importantes. Puede llegar dinero extra, pero conviene mantener discreción con los planes. En el amor, soltá rencores y apostá por reconciliaciones sinceras o nuevas relaciones con signos afines. Los días que vienen traen bienestar emocional, fuerza mental y equilibrio personal.
- Cáncer: Tiempo de crecimiento interior y conexión espiritual. La energía divina te guía a dejar atrás lo que te lastima y a armonizar emociones. El fin de semana será ideal para compartir con amigos y renovar tu entorno, incluso con un cambio de imagen o limpieza profunda en casa. Cuidá tus pertenencias y protegé tu energía. El blanco será tu color de equilibrio y paz.
- Leo: Semana para encender tu fuego interior y usar la pasión como motor. Te esperan oportunidades sociales y posibles romances, pero debés controlar impulsos y actuar con prudencia. En el amor, se presentan encuentros intensos; cuidá tu energía emocional. En el trabajo, tu magnetismo atrae reconocimiento y crecimiento. El color naranja y los números 04 y 27 marcarán tu buena racha.
- Virgo: Etapa de limpieza y transformación. Dejá atrás lo que no suma y enfocá tu energía en el crecimiento personal y económico. Organizá tus finanzas, controlá el estrés y prestá atención al cuerpo. Posibles sorpresas familiares o amorosas, incluso un embarazo. Evitá confiar ciegamente en amistades dudosas y concentrá tu energía en objetivos claros. El verde será tu color de sanación y prosperidad.
- Libra: Tiempo de renacer y fortalecer tu confianza. La suerte acompaña tus proyectos laborales y financieros, y podrían concretarse trámites o nuevos trabajos. En el amor, cierres de ciclo y nuevas oportunidades con signos afines. Fin de semana ideal para reuniones familiares, bodas o encuentros sociales donde brillará tu simpatía. El amarillo y los números 05 y 29 potenciarán tu fortuna.
- Escorpio: Días de resolver problemas y abrirte a nuevas oportunidades laborales o personales. Tu entorno se renueva y te invita a ordenar tu casa y tu energía. Evitá discusiones innecesarias y cuidá tus finanzas. En el amor, el sábado promete intensidad y buena conexión con signos de agua y aire. El color rojo y los números 00 y 56 marcarán tu buena suerte y tu poder de atracción.
- Sagitario: Tu perseverancia será clave para consolidar relaciones y metas. Se activan logros laborales y emocionales gracias a tu constancia. El fin de semana traerá sorpresas, alegría y nuevas oportunidades amorosas, especialmente con signos de fuego o aire. Mantené la calma ante tensiones y apostá por la armonía. El verde y los números 07 y 10 acompañarán tu éxito.
- Capricornio: Tiempo de tomar decisiones firmes y evolucionar. En el trabajo, debés definir metas con madurez para alcanzar el éxito. Controlá tu carácter y disfrutá del presente. Prestá atención a la salud y cuidá tu alimentación. En el amor, valorá a quien te acompaña y cultivá la felicidad. El color naranja y los números 06 y 30 traerán suerte y equilibrio en tus viajes y proyectos.
- Acuario: Etapa de sanación y equilibrio emocional. Cerrás heridas del pasado y abrís espacio para el amor y nuevas oportunidades. Si pensás emprender, el momento es ideal para hacerlo. Cuidá tu descanso y salud intestinal, y rodeate de gente positiva. Posibles viajes cortos o reencuentros afectivos. Los colores verde y azul y los números 08 y 15 serán tus aliados energéticos.
- Piscis: Llegó el momento de limpiar energías y renovarte por completo. Dejá atrás amistades o relaciones que no suman y abrí paso a nuevas oportunidades laborales o de viaje. En el amor, aparece la pareja que deseabas, pero aprendé a dar espacio. El fin de semana traerá bienestar familiar y espiritual; incluso podrías adoptar una mascota. El azul y rojo, junto a los números 09 y 23, marcarán tu suerte.
Con información de Ámbito
