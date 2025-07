Mhoni Vidente difundió sus predicciones para la semana que va del 14 al 20 de julio 2025. La reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco en los próximos días. Los detalles en esta nota.

Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana que va del 14 al 20 de julio 2025

Aries

En la carta del tarot, te salió El Sol, sinónimo de prosperidad y crecimiento económico. Esto te indica que esta semana las energías positivas te van a estar rodeando para que tengas nuevas oportunidades de crecimiento. No tengas duda de que todo te va a salir bien; solo trata de no confiar tanto en los que te rodean. Cierra cuentas bancarias que ya no utilices y trata de tener más orden en tus ingresos y gastos.

Tauro

En la carta del tarot te salió el Loco, que nos dice que no busques problemas donde no los hay. Recuerda que es mejor ignorar a las personas que no tienen tu capacidad de inteligencia y dejarlos a un lado, que tu signo siempre va a brillar más que los demás. Cierre de asuntos legales a tu favor; trata de organizarte más en todo lo que vayas a realizar en tu día a día. Terminas de estudiar y decides hacer un diplomado o maestría.

Géminis

En la carta del tarot te salió El Ermitaño, que nos dice que es el momento de concentrarte en lo que deseas para tu futuro, que ya no hay tiempo que perder y necesitas enfocar tu vida laboral y amorosa. Recuerda que el signo de Géminis es volátil, es decir, cambiante; trata de ser más constante en tus proyectos profesionales. Esta carta me indica que te buscarán amores del pasado, pero solo para discutir. Trata de cerrar capítulos de tu vida.

Cáncer

En la carta del tarot te salió La Estrella, que me indica que la buena suerte es tuya, que estás en un momento de cortar todo el pasado y negativo que te rodea. Recuerda que no todo es para siempre; es el momento de comenzar desde cero y tratar de organizar bien tus proyectos de vida. Sigues con la buena suerte, y es porque cumples años, así que no lo dudes: ese día festéjate y pásala de lo mejor.

Leo

En la carta del tarot te salió el Emperador, que significa que te viene un movimiento fuerte en cuestión laboral, por lo que tienes que estar muy atento a los cambios que se avecinan. Trata de quedar de la mejor manera posible, ya que tu signo es sinónimo de fuerza e inteligencia. Esta carta te recomienda estudiar leyes o liderazgo, ya que tendrás que sobresalir en estas ramas de la vida profesional.

Virgo

En la carta del tarot, te salió la Justicia, que te dice que no siempre vas a tener la razón en los problemas. Tu signo siempre se bloquea cuando hay una discusión, y eso te provoca ataduras a rencores. Así que aprende a dialogar y ser más consciente de lo que opinas o dices a los demás. La Justicia te remarca que sigas con los estudios, que eso te hará fuerte en el futuro.

Libra

En la carta del Mago nos dice que estás atravesando por una metamorfosis fuerte en tu vida, así que debes decidir si te quedas con ese amor o te vas, y si te quedas estancado en ese ambiente de trabajo o buscas nuevas oportunidades. Astros alineados a tu favor. Trata de entender que tu signo es volátil y le cuesta mucho trabajo hacer cambios en su vida por el miedo al futuro, pero si no lo haces, no te llegará la felicidad.

Escorpio

En la carta del tarot te salió El Juicio y el Arcángel Rafael te va a guiar en estos días. La carta del Juicio indica que es el momento de enderezar el camino; nunca es tarde para ser feliz. No te quedes donde no te quieren y vuelve a retomar la felicidad. Si tienes algún problema legal, será resuelto a tu favor. El Arcángel Rafael te guiará en tu vida para ayudarte a resolver tus pendientes y, sobre todo, a darte la salud que tanto deseas tener.

Sagitario

En la carta de tarot te salió la Torre, que significa que tendrás la oportunidad de realizarte en cuestión de negocios propios. No quites el dedo del renglón, que muy pronto verás resultados favorables. Esta carta del tarot te indica que dejes a un lado la soberbia y el ego, ya que eso no te está ayudando en tu día a día; solo se alejan de ti las personas que realmente quieren. Cuidado con los problemas legales y de trabajo; es mejor no opinar y no seguir ningún tipo de discusión. Te llega la oportunidad de crecer más en lo profesional en el extranjero.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el Mundo, que nos indica que estás en el fin de un ciclo de tu vida, pero también nos dice que estás en el comienzo de nuevas aventuras y que tendrás en tu futuro mejores resultados de proyectos. La riqueza será tu aliada en estos días, así que no lo dudes: deja atrás el pasado. Esta carta del Mundo nos recalca que seguirán los viajes, los trámites de residencia en el extranjero y, sobre todo, la posibilidad de realizar cambios amorosos.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que nos dice que son tiempos de progresar en lo laboral. No te detengas, que tu signo es el que más tiempo dura en el mismo lugar, pero esta carta nos dice que es el momento de abrazar la riqueza y tener más estabilidad en tu vida. Recuerda que tu signo es muy sensible a lo que te rodea, por lo que trates de estar con personas positivas y salir a caminar al campo, para que la naturaleza y el sol te ayuden a estar mejor de salud.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que esta carta, junto a tu signo, significa prosperidad sin límites. Deberás quitarte miedos y enfrentar los retos que necesitas para ser feliz y tener la abundancia. Habrá una revisión laboral en estos días para cambios de puesto laboral; ten cuidado con las decisiones que tomes, ya que después no habrá reversa. Por eso, trata de controlar tu mal carácter y no hablar en ese momento.

