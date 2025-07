Mhoni Vidente: los números y colores de la suerte para la tercera semana de julio 2025

Mhoni Vidente difundió sus predicciones para los distintos signos del zodíaco. La reconocida astróloga detalló cómo será la semana que va del lunes 14 al domingo 20 de julio 2025. Además, reveló qué colores y números serán de la suerte en los próximos días. Los detalles en esta nota.

Números y colores de la suerte, según Mhoni Vidente

Aries

Las energías positivas te van a estar rodeando para que tengas nuevas oportunidades de crecimiento. No tengas duda de que todo te va a salir bien. Colores: Amarillo y Naranja | Números: 11, 13 y 18.

Tauro

No busques problemas donde no los hay. Recuerda que es mejor ignorar a las personas que no tienen tu capacidad de inteligencia y dejarlos a un lado. Colores: Azul y Blanco | Números: 09, 28 y 34.

Géminis

Momento de concentrarte en lo que deseas para tu futuro, que ya no hay tiempo que perder y necesitas enfocar tu vida laboral y amorosa. Colores: Rojo y Verde | Números: 04, 20 y 23.

Cáncer

Momento de cortar todo el pasado y negativo que te rodea. Recuerda que no todo es para siempre; es el momento de comenzar desde cero. Colores: Rojo y Negro | Números: 08, 26 y 17.

Leo

Te viene un movimiento fuerte en cuestión laboral, por lo que tienes que estar muy atento a los cambios que se avecinan. Colores: Naranja y Violeta | Números: 14, 21 y 25.

Virgo

No siempre vas a tener la razón en los problemas. Tu signo siempre se bloquea cuando hay una discusión, y eso te provoca ataduras a rencores. Colores: Azul y Blanco | Números: 01, 03 y 12.

Libra

Estás atravesando por una metamorfosis fuerte en tu vida, así que debes decidir si te quedas con ese amor o te vas. Colores: Azul y Blanco | Números: 16, 27 y 35.

Escorpio

Momento de enderezar el camino; nunca es tarde para ser feliz. No te quedes donde no te quieren. Vuelve a retomar la felicidad. Colores: Amarillo y Verde | Números: 17, 19 y 32.

Sagitario

Tendrás la oportunidad de realizarte en cuestión de negocios propios. No quites el dedo del renglón, que muy pronto verás resultados favorables. Colores: Rojo y Azul | Números: 05, 10 y 31.

Capricornio

Estás en el fin de un ciclo de tu vida, pero también nos dice que estás en el comienzo de nuevas aventuras. Colores: Verde y Rosa | Números: 07, 24 y 30.

Acuario

Son tiempos de progresar en lo laboral. No te detengas, que tu signo es el que más tiempo dura en el mismo lugar. Colores: Amarillo y Naranja | Números: 06, 15 y 33.

Piscis

Prosperidad sin límites. Deberás quitarte miedos y enfrentar los retos que necesitas para ser feliz y tener abundancia. Colores de la suerte: Verde y Blanco | Números: 02, 24 y 69.