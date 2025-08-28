Eclipse lunar total en septiembre 2025: así será la asombrosa Luna de Sangre

El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo astronómico el primer fin de semana de septiembre 2025: un eclipse lunar total teñirá la Luna Llena de un color rojizo, un fenómeno popularmente conocido como la “Luna de Sangre”. Este evento podrá disfrutarse en la noche y marcará la llegada de la primavera. Conocé acá de qué se trata.

Luna de Sangre en septiembre 2025: ¿De qué se trata este fenómeno astronómico?

Según informó National Geographic, el próximo 7 de septiembre 2025 con sólo alzar la vista al cielo se podrá disfrutar de una escenografía estelar increíble: una luna redonda y de un rojo sangre se recortará durante una hora en el horizonte nocturno.

La dispersión de Rayleigh es la que provoca el mismo fenómeno que causa los colores rojizos y anaranjados en los amaneceres y atardeceres.

El característico tono lo adquiere porque la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol: bloquea las longitudes de onda más cortas (como el azul) y permite que solo pasen las más largas (rojas y anaranjadas).

Así, cuando la luz se proyecta sobre la Luna durante el eclipse, esta adopta ese tono intenso que le da el nombre de “Luna de Sangre”.

Luna de Sangre en septiembre 2025: ¿Cómo verla?

Los especialistas indican que, a diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares, este fenómeno astronómico es completamente seguro de ver. No hacen falta telescopios ni binoculares para el avistaje, que inclusive gracias a que el gran satélite de la Tierra estará en su punto más cercano (perigeo), mostrará la esfera ligeramente más grande y brillante de lo habitual.

El espectáculo recorrerá todo el planeta merced a la rotación y estará expuesto en Asia, Europa, África, Australia, el este de América del Sur y el oeste de América del Norte, cuando la bóveda se oscurezca ante el movimiento.

Con información de Noticias Argentinas.-