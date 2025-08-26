ESCUCHÁ RN RADIO
Los 4 signos que tendrán revelaciones importantes antes que termine agosto 2025 

Bajo la influencia de Neptuno retrógrado y la conexión de Venus con Saturno, algunos signos recibirán señales, intuiciones o descubrimientos que marcarán un antes y un después. 

Neptuno retrógrado.

Esta última semana de agosto está cargada de simbolismo espiritual: Neptuno retrógrado agudiza la intuición y abre el camino a revelaciones personales. Venus, en contacto con Saturno, también pone luz sobre relaciones y compromisos. No todos los signos perciben estas energías de la misma forma: algunos estarán más receptivos a los mensajes del universo. 

El tránsito de Neptuno en retrogradación actúa como un espejo interior. Revela verdades ocultas, hace visibles ilusiones y permite encontrar respuestas en lo que parecía confuso. 

Los 4 signos que tendrán revelaciones con neptuno retrógrado

Cáncer: sueños más vívidos y mensajes simbólicos. 

Escorpio: intuiciones sobre relaciones que parecían confusas. 

Piscis: revelaciones espirituales profundas, necesidad de escuchar la voz interna. 

Acuario: ideas repentinas sobre el rumbo de su vida laboral o creativa. 

Consejos prácticos:

  • Anotar sueños y sincronías. 
  • No temer a la incomodidad de lo que sale a la luz. 
  • Usar la energía para tomar decisiones con mayor claridad. 

