Los 4 signos que tendrán revelaciones importantes antes que termine agosto 2025
Bajo la influencia de Neptuno retrógrado y la conexión de Venus con Saturno, algunos signos recibirán señales, intuiciones o descubrimientos que marcarán un antes y un después.
Esta última semana de agosto está cargada de simbolismo espiritual: Neptuno retrógrado agudiza la intuición y abre el camino a revelaciones personales. Venus, en contacto con Saturno, también pone luz sobre relaciones y compromisos. No todos los signos perciben estas energías de la misma forma: algunos estarán más receptivos a los mensajes del universo.
El tránsito de Neptuno en retrogradación actúa como un espejo interior. Revela verdades ocultas, hace visibles ilusiones y permite encontrar respuestas en lo que parecía confuso.
Los 4 signos que tendrán revelaciones con neptuno retrógrado
Cáncer: sueños más vívidos y mensajes simbólicos.
Escorpio: intuiciones sobre relaciones que parecían confusas.
Piscis: revelaciones espirituales profundas, necesidad de escuchar la voz interna.
Acuario: ideas repentinas sobre el rumbo de su vida laboral o creativa.
Consejos prácticos:
- Anotar sueños y sincronías.
- No temer a la incomodidad de lo que sale a la luz.
- Usar la energía para tomar decisiones con mayor claridad.
