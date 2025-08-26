Los 4 signos que tendrán revelaciones importantes antes que termine agosto 2025 

Esta última semana de agosto está cargada de simbolismo espiritual: Neptuno retrógrado agudiza la intuición y abre el camino a revelaciones personales. Venus, en contacto con Saturno, también pone luz sobre relaciones y compromisos. No todos los signos perciben estas energías de la misma forma: algunos estarán más receptivos a los mensajes del universo.

El tránsito de Neptuno en retrogradación actúa como un espejo interior. Revela verdades ocultas, hace visibles ilusiones y permite encontrar respuestas en lo que parecía confuso.

Los 4 signos que tendrán revelaciones con neptuno retrógrado

Cáncer: sueños más vívidos y mensajes simbólicos.

Escorpio: intuiciones sobre relaciones que parecían confusas.

Piscis: revelaciones espirituales profundas, necesidad de escuchar la voz interna.

Acuario: ideas repentinas sobre el rumbo de su vida laboral o creativa.

Consejos prácticos:

Anotar sueños y sincronías.

No temer a la incomodidad de lo que sale a la luz.