El ritual con arroz y tres monedas para dejar atrás las deudas: el paso a paso

En tiempos de incertidumbre económica, muchas personas recurren a prácticas espirituales para atraer prosperidad y liberarse de cargas financieras. En este sentido, la terapeuta Gabriela Casanova compartió un ritual sencillo que, según explica, está influenciado por la energía de la Luna Negra y debe realizarse antes del sábado 30 de agosto de 2025.

“Tenemos hasta este viernes para hacer cualquier tipo de rito que nos ayude a dejar ir lo negativo, incluso las deudas”, señaló Casanova.

Cómo hacer el ritual con arroz y tres monedas para dejar atrás las deudas

Los elementos necesarios

Para realizar este rito de abundancia se requieren:

Un frasco de vidrio.

Arroz.

Tres monedas del mismo valor.

Siete clavos de olor.

Papel y lapicera.

Agua.

Paso a paso del ritual

Colocar un puñado de arroz dentro del frasco. Introducir las tres monedas y cubrirlas con un poco más de arroz. Añadir los siete clavos de olor. En un papel, escribir la cantidad de dinero necesaria para saldar la deuda y colocarlo dentro del frasco. Agregar un poco de agua (sin llenarlo por completo). Tomar el frasco entre las dos manos, cerrar los ojos y repetir tres veces la afirmación:

“Universo conspira a mi favor para poder saldar todas mis deudas. Así será, así debe ser. Gracias, gracias, gracias.”

El cierre del rito

El frasco debe colocarse debajo de la cama, en el lado donde duerme la persona que realiza el ritual, y permanecer allí durante siete días. Al octavo día, se debe retirar el contenido y arrojarlo a la naturaleza como símbolo de liberación.

Este tipo de prácticas, más allá de la fe personal, funcionan también como un ejercicio de intención y enfoque en la prosperidad, algo que para muchos resulta una ayuda en momentos de dificultad económica.