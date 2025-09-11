Lo que nunca debe faltar en tu casa para no llamar a la escasez y atraer abundancia, según el Feng Shui
En el hogar hay zonas de dinero, zonas trabajo y uno de los rituales más recomendados consiste en preparar un “altar de prosperidad” sencillo.
El Feng Shui y las tradiciones energéticas sostienen que la cocina es uno de los espacios más importantes del hogar: allí se concentra la energía vital, vinculada con la alimentación, la prosperidad y el bienestar de toda la familia. Por eso, mantener ciertos elementos simbólicos puede ser clave para abrir las puertas de la abundancia y evitar la escasez.
Según la experta en Feng Shui, Rut Komori, hay que activar distintas zonas dentro de nuestro hogar, como las zonas de dinero, zonas trabajo y uno de los rituales más recomendados consiste en preparar un “altar de prosperidad” sencillo.
Los elementos que nunca deben faltar en tu casa para no llamar a la escasez y atraer abundancia, según el Feng Shui
– Arroz: representa la abundancia material y la fertilidad.
– Sal: es un purificador natural que protege contra la energía negativa.
– Tres monedas doradas: símbolo de riqueza y prosperidad económica.
– Código 520: escrito en un papel y colocado debajo del plato, este número es considerado un poderoso código de atracción en la numerología cuántica, relacionado con la llegada del dinero inesperado.
– Una planta verde: refuerza el flujo vital, aporta frescura y simboliza el crecimiento constante.
Cómo hacer ritual para espantar la escasez y atraer abundancia, según el Feng Shui
- En un plato blanco, colocar un puñado de arroz y un poco de sal.
- Añadir sobre ellos tres monedas doradas.
- Debajo del plato, poner un papel con el número 520 escrito claramente.
- Si es posible, ubicar una planta verde al lado del plato para potenciar la energía de crecimiento.
- Colocar el conjunto en un rincón visible de la cocina y mantenerlo limpio y ordenado.
Este ritual, además de embellecer el espacio, actúa como recordatorio diario de que la prosperidad se cultiva con gratitud, intención y constancia.
Comentarios