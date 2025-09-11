Lo que nunca debe faltar en tu casa para no llamar a la escasez y atraer abundancia, según el Feng Shui

El Feng Shui y las tradiciones energéticas sostienen que la cocina es uno de los espacios más importantes del hogar: allí se concentra la energía vital, vinculada con la alimentación, la prosperidad y el bienestar de toda la familia. Por eso, mantener ciertos elementos simbólicos puede ser clave para abrir las puertas de la abundancia y evitar la escasez.

Según la experta en Feng Shui, Rut Komori, hay que activar distintas zonas dentro de nuestro hogar, como las zonas de dinero, zonas trabajo y uno de los rituales más recomendados consiste en preparar un “altar de prosperidad” sencillo.

Los elementos que nunca deben faltar en tu casa para no llamar a la escasez y atraer abundancia, según el Feng Shui

– Arroz: representa la abundancia material y la fertilidad.

– Sal: es un purificador natural que protege contra la energía negativa.

– Tres monedas doradas: símbolo de riqueza y prosperidad económica.

– Código 520: escrito en un papel y colocado debajo del plato, este número es considerado un poderoso código de atracción en la numerología cuántica, relacionado con la llegada del dinero inesperado.

– Una planta verde: refuerza el flujo vital, aporta frescura y simboliza el crecimiento constante.

Cómo hacer ritual para espantar la escasez y atraer abundancia, según el Feng Shui

En un plato blanco, colocar un puñado de arroz y un poco de sal. Añadir sobre ellos tres monedas doradas. Debajo del plato, poner un papel con el número 520 escrito claramente. Si es posible, ubicar una planta verde al lado del plato para potenciar la energía de crecimiento. Colocar el conjunto en un rincón visible de la cocina y mantenerlo limpio y ordenado.

Este ritual, además de embellecer el espacio, actúa como recordatorio diario de que la prosperidad se cultiva con gratitud, intención y constancia.