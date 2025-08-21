Los cambios que se vienen para todos los signos con la Luna Nueva en Virgo a partir del 23 de agosto 2025 

El 23 de agosto de 2025 y coincidentemente con el comienzo del signo de Virgo, se configura la Luna Nueva en Virgo, que se considera el comienzo de la segunda temporada de eclipses de este año. Esta etapa se inicia efectivamente el día 7 de setiembre con el eclipse total de Luna ( la llamada « Luna de Sangre«), continúa el 21 de setiembre con un eclipse parcial de Sol.

¿Qué anticipa la Luna Nueva en Virgo?

«Aunque no es un eclipse en sí mismo porque se produce a más de 15 grados del Nodo Sur, la luna nueva del 23 de agosto nos anticipa que algo se está iniciando en el área Virgo de nuestra carta natal», explica Mia Astral. «De algún modo representa que con este eclipse comienza un tiempo en el que recuperamos algo que perdimos en la temporada de eclipses anterior, en marzo-abril 2025. Puede aparecer como algo que estaba predestinado y llega inesperadamente. Es una temporada de renacimiento para las personas que tienen Virgo o Piscis en sol, luna o ascendente y ya pueden comenzar a sentirlo».

La astróloga destaca que el 21 de setiembre se produce una segunda luna nueva en Virgo, que será además eclipse parcial de Sol, dándonos la pista acerca de que se están activando cambios trascendentes que ejercerán influencia durante varias semanas.

¿Dónde se producen para cada signo estas nuevas energías de cambio? La luna Nueva en Virgo

– Marca el inicio de nuevos ciclos, proyectos y oportunidades de manifestación.

– Coincide con el comienzo de la temporada de Virgo, intensificando la energía de orden, rutina y renovación.

– Es un momento ideal para organizarse, dejar atrás malos hábitos y enfocarse en el bienestar personal.

Cómo influye en cada signo zodiacal

Aries: se afirma un proyecto, completamente nuevo, en lo personal o laboral.

Tauro: la vida romántica se renueva. Aparecen personas y situaciones para explorar y darle atención.

Géminis: El pasado que viene pesando se hace a un lado para, con esta liberación, dar espacio a las oportunidades.

Cáncer: Afecta a las relaciones cercanas y es muy probable que surjan viajes y mejor comunicación.

Leo: Tiempo de reestructurar el presupuesto, ordenar hábitos y sentir más control en lo cotidiano.

Virgo: Metas nuevas, renacimiento, comienzo de una etapa positiva, con avances.

Libra: Hay más reflexión e introspección, para encontrar respuestas acerca de las propias emociones.

Escorpio: llegan nuevas amistades, aliados que serán valiosos.

Sagitario: las metas personales se redefinen y con ellas, surgen cambios en lo profesional.

Capricornio: Inicio de proyectos creativos o negociaciones importantes que mejoran significativamente el futuro.

Acuario: Surge la oportunidad de profundizar relaciones significativas y de abrir el juego social.