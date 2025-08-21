Feng Shui: el ritual con sal para atraer dinero y abundancia a fin de agosto y terminar con problemas financieros

Uno de los deseos más comunes de las personas es alcanzar estabilidad económica para cumplir metas, evitar preocupaciones financieras y brindar bienestar a la familia. Aunque lograrlo depende de múltiples factores, existen prácticas ancestrales que, según la tradición, pueden ayudar a atraer prosperidad. Entre ellas se destaca un ritual con sal inspirado en el Feng Shui, recomendado para cerrar agosto con energía de abundancia.

Feng Shui: la sal como aliada para atraer riqueza y alejar la negatividad

Además de ser un ingrediente básico en la cocina, la sal ha sido utilizada desde la antigüedad en distintas culturas por sus supuestas propiedades de limpieza y protección. En el Feng Shui, se le atribuye la capacidad de absorber malas energías y abrir caminos hacia la prosperidad y la armonía en el hogar.

De acuerdo con esta práctica, realizar un ritual con sal al finalizar el mes permite desbloquear energías estancadas, atraer dinero y favorecer la estabilidad económica. La tradición sostiene que este simple elemento, usado con intención y en un contexto de orden y limpieza, puede convertirse en un poderoso aliado para quienes buscan un cierre de mes más próspero.

Si ves que estás teniendo problemas financieros y económicos; y que el dinero no te alcanza a fin de mes; deberías poner en práctica un ritual milenario que consiste en utilizar la sal para llamar a la riqueza y que llegue a tus bolsillos. Es que además, este ingrediente es muy usado con fines esotéricos porque es perfecta para purificar y descargar las energías del ambiente, alejando la negatividad.

Cómo hacer el ritual para atraer el dinero y la prosperidad

Los rituales son las acciones que se realizan de manera ordenada y que tienen una intención determinada con el principal objetivo de que tenga un efecto positivo en la salud, en las finanzas, en las relaciones personales, entre otras. Por eso, te vamos a compartir cómo tienes que hacer este ritual y así atraer el dinero y la abundancia

Colocar un poco de sal en tus manos y frotarlas mientras dices la siguiente frase: “Desde hoy, todo el dinero que llega a mis manos se multiplica. Hecho está” Realizar este ritual para atraer el dinero con sal en cualquier momento y el único requisito es tener fe y manifestar que tendrás riqueza





Con información de Terra