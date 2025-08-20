La dirección en la que conviene ubicar la cabecera de la cama para un profundo sueño, según el Feng Shui

El Feng Shui, la filosofía oriental que busca armonizar la energía en los espacios, también ofrece recomendaciones específicas para el dormitorio, uno de los lugares más importantes de la casa. Según esta práctica, la forma en que se orienta la cabecera de la cama influye directamente en el descanso, la salud y la energía vital.

Cómo ubicar la cama y encontrar armonía, según el Feng Shuí

De acuerdo a esta tradición, la cabecera debe estar apoyada siempre contra una pared firme, lo que simboliza seguridad y respaldo en la vida. Además, se aconseja evitar que quede enfrentada directamente a la puerta de entrada de la habitación, ya que esto genera sensación de vulnerabilidad.

En cuanto a la orientación, el feng shui sugiere diferentes direcciones según la energía que se quiera potenciar:

Hacia el norte : favorece un descanso profundo y reparador.

: favorece un descanso profundo y reparador. Hacia el este : impulsa nuevos comienzos, vitalidad y crecimiento personal.

: impulsa nuevos comienzos, vitalidad y crecimiento personal. Hacia el sur : estimula la pasión y la energía creativa.

: estimula la pasión y la energía creativa. Hacia el oeste: aporta calma, estabilidad y disfrute del presente.

Los especialistas coinciden en que la mejor dirección será aquella que se ajuste a la etapa de vida y a las necesidades energéticas de cada persona.

Un pequeño cambio en la orientación de la cama, según el feng shui, puede ser suficiente para renovar la energía del hogar y mejorar el bienestar cotidiano.