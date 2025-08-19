El laurel, conocido por sus usos culinarios, también ocupa un lugar especial en la espiritualidad y el feng shui. La terapeuta holística Gabriela Casanova compartió un sencillo ritual con tres hojas secas de laurel para atraer prosperidad y un cierre de mes abundante.

El ritual con tres hojas de laurel para atraer abundancia sobre el final de agosto 2025

La práctica consiste en escribir los números 3 18 798 en cada una de las hojas y luego colocarlas en un sahumador hasta que se consuman por completo. Según (@GabrielaCasanova.terapeuta), este acto simboliza la apertura de caminos y la llegada de nuevas oportunidades materiales.

Además del ritual de abundancia, la especialista destacó otros usos energéticos del laurel. Colocadas debajo de la almohada, las hojas pueden ayudar a destrabar conflictos, brindar sueños reveladores y colaborar en la resolución de problemas personales.

“Es una planta noble, accesible y poderosa. Usada con intención, puede ser una gran aliada para atraer bienestar”, explicó Casanova al presentar este ritual que muchos seguidores ya están poniendo en práctica para despedir agosto 2025 con energía positiva.

El mejor lugar para colocar hojas de laurel y así atraer riqueza y bienestar, según el Feng Shui

Según esta práctica, el laurel puede colocarse en distintos puntos del hogar o incluso llevarse consigo para potenciar sus beneficios. Por ejemplo:

Debajo de la almohada : ayuda a descansar mejor y encontrar claridad mental

: ayuda a descansar mejor y encontrar claridad mental En la billetera o cartera : atrae prosperidad y favorece que el dinero fluya

: atrae prosperidad y favorece que el dinero fluya En la puerta de entrada : actúa como un imán de oportunidades y como barrera contra las malas energías.

: actúa como un imán de oportunidades y como barrera contra las malas energías. La cocina también es un lugar clave para el laurel, ya que al estar vinculado con el alimento, refuerza la abundancia y la unión familiar.

también es un lugar clave para el laurel, ya que al estar vinculado con el alimento, refuerza la abundancia y la unión familiar. En el escritorio o lugar de trabajo, en cambio, favorece la concentración y el éxito en proyectos.

Algunos expertos sugieren además colocar hojas de laurel en un frasco de vidrio o en un saquito de tela en el living o comedor, con el fin de mantener la armonía y la energía de bienestar en todo el hogar. Eso sí: cada cierto tiempo conviene renovar las hojas, especialmente cuando se quiebran o pierden su aroma, ya que eso representa energía estancada.

Un gesto simple, económico y cargado de simbolismo que, según el feng shui, puede abrir las puertas a la abundancia y la buena energía.