Horóscopo Chino 2026: qué trae el Caballo de Fuego según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru se adelanta al cierre del año de la Serpiente de Madera y lanza un anticipo exclusivo de sus predicciones del Horóscopo Chino 2026. La astróloga argentina revela qué depara el inminente ciclo del Caballo de Fuego, uno de los signos más venerados en la cultura oriental. Descubrí ya las tendencias astrales y advertencias que la prestigiosa escritora comparte sobre lo que está por venir.

Ludovica Squirru y un anticipo exclusivo sobre sus predicciones del Horóscopo Chino 2026: «Vienen cosas muy fuertes»

Ludovica Squirru se encuentra presentando el anticipo de sus predicciones preventivas del Horóscopo Chino para el 2026, año que será del Caballo de Fuego a partir de febrero próximo. «Son preventivas más que predictivas, porque son tips con los que sabés cómo te podés mover» explicó la escritora en diálogo con Reinaldo Sietecase en Radio Con Vos, este lunes.

Respecto de lo que puede suceder en el año del Caballo de Fuego, Ludovica Squirru señaló que «este año vienen cosas muy fuertes, porque el mundo no está muy amigable. El desamparo en el año del Caballo va a ser total y tenemos que ser jinetes de nuestra propia vida«.

«Al Caballo de Fuego los chinos lo respetan bastante. El desenlace de esta Serpiente cruel, que sacó su veneno y nos inoculó a varios, va a definir el devenir del año hacia el cambio en el año del Caballo» explicó la escritora en «La Inmensa Minoría«.

Portada del libro de Ludovica Squirru: Horóscopo Chino 2026. Foto: Clarín.-

Ludovica Squirru y un anticipo exclusivo sobre sus predicciones del Horóscopo Chino 2026: ¿Cómo es el Caballo de Fuego?

Por su parte, Ludovica Squirru advirtió que en el año del Caballo de Fuego «van a venir nuevos virus, nuevas bacterias». Además, adelantó que «va a venir mucha inmigración a Argentina«, aunque aclaró que «esto lo vengo diciendo hace tiempo».

Respecto de la personalidad del Caballo de Fuego, Squirru anticipó que «el Caballo es muy impulsivo, muy impaciente, muy arrebatado. Tenés que tener una vida que trabaje sus pasiones, sus iras… el Caballo que se cuide».

«Tengan fe, a domarse a ustedes mismos, hay que volver a un equilibrio mucho más saludable» concluyó Ludovica Squirru sobre lo que viene para el año del Caballo de Fuego. ¿Estamos listos?