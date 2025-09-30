Predicciones de Ludovica Squirru: lo que depara el Horóscopo Chino este martes 30 de septiembre 2025
Ludovica Squirru nos trae sus predicciones este martes 30 de septiembre 2025, cerrando el mes del Gallo según la astrología oriental. Conocé acá para qué es auspiciosa la jornada y para qué no.
Ludovica Squirru comparte con nosotros sus predicciones del Horóscopo Chino, para cerrar el mes del Gallo este martes 30 de septiembre 2025. ¿Qué le depara el destino a tu animal en la astrología oriental? Acá te lo contamos.
Horóscopo Chino lunes 29 de septiembre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru
A continuación, repasamos las predicciones de Ludovica Squirru del Horóscopo Chino para este martes 30 de septiembre 2025. A continuación, conocé las claves del día y los desafíos y oportunidades antes del inicio de la próxima semana.
Martes 30 de septiembre 2025. Ludovica Squirru nos recomienda:
- Limpiar la casa
- Cimentar y concebir.
- Construir
- Demoler
- Instalar puertas
Martes 30 de septiembre 2025. Ludovica Squirru advierte que es mal día para:
- Mudarse
- Casarse
- Inaugurar
- Orar
- Decretar
- Cambiar de lugar la cama
- Visitar al doctor
- Hacer servicio social
Horóscopo Chino: energía de este Martes 30 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru
La energía que rige este martes 30 de septiembre 2025 es:
- Agua Yang.
El signo del Horóscopo Chino de este martes 30 de septiembre 2025 es:
- El Tigre.
Comentarios