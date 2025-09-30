Predicciones de Ludovica Squirru: lo que depara el Horóscopo Chino este martes 30 de septiembre 2025

Ludovica Squirru comparte con nosotros sus predicciones del Horóscopo Chino, para cerrar el mes del Gallo este martes 30 de septiembre 2025. ¿Qué le depara el destino a tu animal en la astrología oriental? Acá te lo contamos.

A continuación, repasamos las predicciones de Ludovica Squirru del Horóscopo Chino para este martes 30 de septiembre 2025. A continuación, conocé las claves del día y los desafíos y oportunidades antes del inicio de la próxima semana.

Martes 30 de septiembre 2025. Ludovica Squirru nos recomienda:

Limpiar la casa

Cimentar y concebir.

Construir

Demoler

Instalar puertas

Martes 30 de septiembre 2025. Ludovica Squirru advierte que es mal día para:

Mudarse

Casarse

Inaugurar

Orar

Decretar

Cambiar de lugar la cama

Visitar al doctor

Hacer servicio social

Horóscopo Chino: energía de este Martes 30 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este martes 30 de septiembre 2025 es:

Agua Yang.

El signo del Horóscopo Chino de este martes 30 de septiembre 2025 es: