Horóscopo Chino: lo que octubre 2025 depara a cada signo según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru ya lanzó sus impactantes predicciones del Horóscopo Chino para octubre 2025, el mes del Perro según la astrología oriental, y la necesidad de sus mensajes preventivos es más urgente que nunca. Descubrí a continuación, signo por signo, el panorama completo que la astróloga argentina tiene para este periodo.

Horóscopo Chino: Ludovica Squirru y sus predicciones, signo por signo, para octubre 2025

RATA. Octubre 2025.

El mes del Perro trae descalabro amoroso para las Ratas. Deberán procesar antes lo que ya pasó si no quieren estar derrotadas, porque este período complicará lo que queda del año.

BUFALO. Octubre 2025.

Si hicieron caso omiso a las recomendaciones de meses anteriores, es posible que octubre 2025 traiga rupturas amorosas dolorosas e incluso separaciones. Pongan atención a las lecciones ya aprendidas.

TIGRE. Octubre 2025.

Estos días vendrán con claridad mental, en un mes que será para meditar. Eviten iniciar proyectos por el momento, ya que podrían complicar lo que queda del año. Buena capacidad de raciocinio.

CONEJO. Octubre 2025.

El Perro ayuda a los Conejos a liberarse de las valijas emocionales. Es un período que les ayudará a reflexionar con calma sobre sus puntos buenos y sus puntos malos. Tendrán la mente clara.

DRAGÓN. Octubre 2025.

Si bien podrán sentir que van en retroceso, no tienen que temer. El del Perro será un período de transmutación. Si están pensando en concebir, mejor esperar.

SERPIENTE. Octubre 2025.

El mes del Perro puede ser un período de rupturas si los proyectos no son compatibles. Pueden surgir intentos de romance, aunque pueden frustrarse sobre todo en la segunda parte del mes.

CABALLO. Octubre 2025.

Podrán resolver cualquier cabo suelto que requiera su atención, siempre que tengan autonomía en sus proyectos. Mejorarán su concentración y se verán tentados a iniciar nuevos proyectos.

CABRA. Octubre 2025.

El mes del Perro será complicado para las Cabras, porque los meses anteriores lo fueron, y los problemas seguirán acumulándose. Sin embargo, la energía del can puede ayudarlos a estar más centrados.

MONO. Octubre 2025.

El Perro ayudará a que el Mono perdone y sea perdonado, por lo que será un buen momento para meditar. Comenzarán un camino sanador con ayuda de herramientas novedosas.

GALLO. Octubre 2025.

El del Perro será otro mes envuelto en rumores, pero deberán trabajar en sostener la salud mental. Lo personal sobrepasará lo colectivo, impidiendo cualquier intento de independencia.

PERRO. Octubre 2025.

Este mes llegarán toda clase de noticias, y los Perros podrían destacarse en estas en su propio período. Sigue activa la energía que revela secretos, recientes o del pasado.

CHANCHO. Octubre 2025.