Ludovica Squirru: guía astrológica y decisiones económicas para el sábado 31 de enero de 2026

El sábado 31 de enero de 2026 se presenta como una jornada clave para sentar bases sólidas y tomar decisiones que apunten al largo plazo, según la mirada de la astrología china que difunde Ludovica Squirru. La energía disponible invita a avanzar con calma, criterio y planificación, priorizando la estabilidad por sobre la urgencia.

Energía del día: Madera Yin

La Madera Yin propone crecimiento paulatino, flexibilidad y construcción consciente. No se trata de forzar resultados, sino de afianzar procesos que ya están en marcha, especialmente en temas materiales, familiares y patrimoniales.

Signo del día: Serpiente

Dentro del horóscopo chino, la Serpiente marca el pulso de la jornada. Es un signo estratégico, reflexivo y analítico, ideal para evaluar escenarios económicos, ordenar papeles, negociar con inteligencia y tomar decisiones sin exposición innecesaria.

Ki diario: 6

El Ki 6 favorece la responsabilidad, la organización y la toma de compromisos serios. Es un buen día para asumir roles de liderazgo, ordenar cuentas, planificar inversiones o avanzar en acuerdos que requieran firmeza y claridad.

Choque energético: Chancho

La energía del día choca con el Chancho, por lo que este signo deberá extremar cuidados. No es una jornada recomendable para tomar decisiones impulsivas, gastar de más o forzar encuentros que puedan generar tensiones.

Concordias y afinidades

Los signos que mejor sintonizan con la energía del sábado son:

Búfalo, Dragón, Caballo, Cabra y Gallo.

Para ellos, el día resulta propicio para avanzar en proyectos, ordenar cuestiones económicas y fortalecer vínculos clave.

Consejo astrológico y económico del día

Según la astrología china, este sábado es especialmente favorable para:

Casarse o formalizar vínculos

Visitar familiares y amigos

Mudarse o proyectar cambios de hogar

Construir, remodelar o iniciar bases sólidas

Promocionarse profesionalmente

Comprar propiedades o invertir en bienes durables

Cimentar proyectos a largo plazo

La clave está en pensar en futuro, evitar decisiones apuradas y priorizar todo aquello que aporte estabilidad y proyección.

Qué conviene evitar este sábado

La energía no acompaña acciones de alto movimiento o exposición, por lo que se recomienda evitar:

Inauguraciones

Viajes largos o cambios repentinos

En síntesis, el sábado 31 de enero de 2026 es un día ideal para ordenar, consolidar y construir, tanto en lo personal como en lo económico, siguiendo la sabiduría del horóscopo chino y la guía energética que propone Ludovica Squirru.