Ludovica Squirru: guía astrológica y decisiones económicas para el sábado 31 de enero de 2026
La astrología china, según la mirada de Ludovica Squirru, marca que el sábado 31 de enero de 2026 es un día ideal para construir, invertir y tomar decisiones económicas a largo plazo, con la energía Madera Yin como protagonista.
El sábado 31 de enero de 2026 se presenta como una jornada clave para sentar bases sólidas y tomar decisiones que apunten al largo plazo, según la mirada de la astrología china que difunde Ludovica Squirru. La energía disponible invita a avanzar con calma, criterio y planificación, priorizando la estabilidad por sobre la urgencia.
Energía del día: Madera Yin
La Madera Yin propone crecimiento paulatino, flexibilidad y construcción consciente. No se trata de forzar resultados, sino de afianzar procesos que ya están en marcha, especialmente en temas materiales, familiares y patrimoniales.
Signo del día: Serpiente
Dentro del horóscopo chino, la Serpiente marca el pulso de la jornada. Es un signo estratégico, reflexivo y analítico, ideal para evaluar escenarios económicos, ordenar papeles, negociar con inteligencia y tomar decisiones sin exposición innecesaria.
Ki diario: 6
El Ki 6 favorece la responsabilidad, la organización y la toma de compromisos serios. Es un buen día para asumir roles de liderazgo, ordenar cuentas, planificar inversiones o avanzar en acuerdos que requieran firmeza y claridad.
Choque energético: Chancho
La energía del día choca con el Chancho, por lo que este signo deberá extremar cuidados. No es una jornada recomendable para tomar decisiones impulsivas, gastar de más o forzar encuentros que puedan generar tensiones.
Concordias y afinidades
Los signos que mejor sintonizan con la energía del sábado son:
Búfalo, Dragón, Caballo, Cabra y Gallo.
Para ellos, el día resulta propicio para avanzar en proyectos, ordenar cuestiones económicas y fortalecer vínculos clave.
Consejo astrológico y económico del día
Según la astrología china, este sábado es especialmente favorable para:
- Casarse o formalizar vínculos
- Visitar familiares y amigos
- Mudarse o proyectar cambios de hogar
- Construir, remodelar o iniciar bases sólidas
- Promocionarse profesionalmente
- Comprar propiedades o invertir en bienes durables
- Cimentar proyectos a largo plazo
La clave está en pensar en futuro, evitar decisiones apuradas y priorizar todo aquello que aporte estabilidad y proyección.
Qué conviene evitar este sábado
La energía no acompaña acciones de alto movimiento o exposición, por lo que se recomienda evitar:
- Inauguraciones
- Viajes largos o cambios repentinos
En síntesis, el sábado 31 de enero de 2026 es un día ideal para ordenar, consolidar y construir, tanto en lo personal como en lo económico, siguiendo la sabiduría del horóscopo chino y la guía energética que propone Ludovica Squirru.
