Cómo hacer manzanas asadas en freidora de aire: receta fácil en 15 minutos
Un postre simple, rápido y delicioso: cómo hacer manzanas estilo horno en air fryer, con canela y textura caramelizada, ideales para servir con una bocha de helado.
Si buscás un postre fácil, reconfortante y con ese sabor casero que recuerda a las recetas de siempre, las manzanas en freidora de aire estilo “horneadas” son una opción perfecta. En pocos minutos lográs una textura tierna por dentro, dorada por fuera y con un toque caramelizado que combina a la perfección con helado.
Ingredientes (para 2 a 3 porciones)
- 3 manzanas (rojas o verdes)
- 1 cucharada de manteca
- 1 a 2 cucharadas de azúcar (puede ser rubia o mascabo)
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de miel (opcional)
- Jugo de medio limón
- Helado de vainilla (para servir)
Paso a paso en freidora de aire
- Pelar las manzanas (opcional) y cortarlas en gajos o cubos medianos.
- Colocarlas en un bowl y agregar el jugo de limón, el azúcar y la canela. Mezclar bien.
- Sumar la manteca en pequeños trozos por encima.
- Llevar a la freidora de aire a 180°C durante 12 a 15 minutos.
- A mitad de cocción, abrir y mezclar para que se doren de forma pareja.
- Cuando estén blandas y levemente doradas, retirar y sumar un hilo de miel si querés potenciar el sabor.
Cómo servirlas para que parezcan de pastelería
El secreto está en el contraste:
- Servir las manzanas calientes
- Agregar una bocha de helado de vainilla
- Opcional: sumar nueces, almendras o granola
El calor de la fruta derrite apenas el helado y crea una combinación cremosa y tibia irresistible.
Tips para que queden perfectas
- Usar manzanas firmes para que no se desarmen
- No sobrecargar la canasta de la freidora
- Si querés más efecto “horno”, podés agregar un chorrito de agua o jugo
Por qué esta receta se volvió tendencia
Porque combina todo lo que hoy se busca:
- Es rápida
- Usa pocos ingredientes
- Es más liviana que un postre tradicional
- Tiene sabor casero y reconfortante
En minutos, podés transformar unas simples manzanas en un postre cálido, dulce y perfecto para cualquier momento. Ideal para cerrar una comida o darte un gusto sin complicarte.
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