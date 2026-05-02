ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

Cómo hacer manzanas asadas en freidora de aire: receta fácil en 15 minutos

Un postre simple, rápido y delicioso: cómo hacer manzanas estilo horno en air fryer, con canela y textura caramelizada, ideales para servir con una bocha de helado.

Redacción

Por Redacción

Si buscás un postre fácil, reconfortante y con ese sabor casero que recuerda a las recetas de siempre, las manzanas en freidora de aire estilo “horneadas” son una opción perfecta. En pocos minutos lográs una textura tierna por dentro, dorada por fuera y con un toque caramelizado que combina a la perfección con helado.

Ingredientes (para 2 a 3 porciones)

  • 3 manzanas (rojas o verdes)
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 a 2 cucharadas de azúcar (puede ser rubia o mascabo)
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de miel (opcional)
  • Jugo de medio limón
  • Helado de vainilla (para servir)

Paso a paso en freidora de aire

  1. Pelar las manzanas (opcional) y cortarlas en gajos o cubos medianos.
  2. Colocarlas en un bowl y agregar el jugo de limón, el azúcar y la canela. Mezclar bien.
  3. Sumar la manteca en pequeños trozos por encima.
  4. Llevar a la freidora de aire a 180°C durante 12 a 15 minutos.
  5. A mitad de cocción, abrir y mezclar para que se doren de forma pareja.
  6. Cuando estén blandas y levemente doradas, retirar y sumar un hilo de miel si querés potenciar el sabor.

Cómo servirlas para que parezcan de pastelería

El secreto está en el contraste:

  • Servir las manzanas calientes
  • Agregar una bocha de helado de vainilla
  • Opcional: sumar nueces, almendras o granola

El calor de la fruta derrite apenas el helado y crea una combinación cremosa y tibia irresistible.

Tips para que queden perfectas

  • Usar manzanas firmes para que no se desarmen
  • No sobrecargar la canasta de la freidora
  • Si querés más efecto “horno”, podés agregar un chorrito de agua o jugo

Por qué esta receta se volvió tendencia

Porque combina todo lo que hoy se busca:

  • Es rápida
  • Usa pocos ingredientes
  • Es más liviana que un postre tradicional
  • Tiene sabor casero y reconfortante

En minutos, podés transformar unas simples manzanas en un postre cálido, dulce y perfecto para cualquier momento. Ideal para cerrar una comida o darte un gusto sin complicarte.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Manzanas

Recetas

Si buscás un postre fácil, reconfortante y con ese sabor casero que recuerda a las recetas de siempre, las manzanas en freidora de aire estilo “horneadas” son una opción perfecta. En pocos minutos lográs una textura tierna por dentro, dorada por fuera y con un toque caramelizado que combina a la perfección con helado.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén