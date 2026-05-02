Cómo hacer manzanas asadas en freidora de aire: receta fácil en 15 minutos

Si buscás un postre fácil, reconfortante y con ese sabor casero que recuerda a las recetas de siempre, las manzanas en freidora de aire estilo “horneadas” son una opción perfecta. En pocos minutos lográs una textura tierna por dentro, dorada por fuera y con un toque caramelizado que combina a la perfección con helado.

Ingredientes (para 2 a 3 porciones)

3 manzanas (rojas o verdes)

1 cucharada de manteca

1 a 2 cucharadas de azúcar (puede ser rubia o mascabo)

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de miel (opcional)

Jugo de medio limón

Helado de vainilla (para servir)

Paso a paso en freidora de aire

Pelar las manzanas (opcional) y cortarlas en gajos o cubos medianos. Colocarlas en un bowl y agregar el jugo de limón, el azúcar y la canela. Mezclar bien. Sumar la manteca en pequeños trozos por encima. Llevar a la freidora de aire a 180°C durante 12 a 15 minutos. A mitad de cocción, abrir y mezclar para que se doren de forma pareja. Cuando estén blandas y levemente doradas, retirar y sumar un hilo de miel si querés potenciar el sabor.

Cómo servirlas para que parezcan de pastelería

El secreto está en el contraste:

Servir las manzanas calientes

Agregar una bocha de helado de vainilla

Opcional: sumar nueces, almendras o granola

El calor de la fruta derrite apenas el helado y crea una combinación cremosa y tibia irresistible.

Tips para que queden perfectas

Usar manzanas firmes para que no se desarmen

No sobrecargar la canasta de la freidora

Si querés más efecto “horno”, podés agregar un chorrito de agua o jugo

Por qué esta receta se volvió tendencia

Porque combina todo lo que hoy se busca:

Es rápida

Usa pocos ingredientes

Es más liviana que un postre tradicional

Tiene sabor casero y reconfortante

En minutos, podés transformar unas simples manzanas en un postre cálido, dulce y perfecto para cualquier momento. Ideal para cerrar una comida o darte un gusto sin complicarte.