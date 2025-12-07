Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este domingo 7 de diciembre de 2025, signo por signo

La reconocida astróloga argentina Ludovica Squirru, referente indiscutida del horóscopo chino en el mundo hispano, destaca que este domingo 7 de diciembre de 2025 se presenta con una energía que impulsa a cerrar asuntos pendientes, ordenar emociones y tomar decisiones desde un lugar más auténtico y menos reactivo.

El día está atravesado por una vibración de armonía, revisión y claridad, ideal para ajustar rutinas, resolver tensiones y reconectar con el deseo real. También es una jornada en la que conviene evitar conflictos innecesarios, aceleraciones y discusiones impulsivas.

Las energías que Ludovica sugiere activar y evitar para cada signo del horóscopo chino

Rata

Activar: la organización personal y la claridad mental. Buen día para ordenar ideas.

Evitar: decisiones apresuradas o compras impulsivas.

Buey

Activar: el trabajo constante y la estabilidad. Ideal para avanzar en proyectos domésticos.

Evitar: discusiones familiares o tensiones por orgullo.

Tigre

Activar: la valentía para tomar una decisión que venís postergando.

Evitar: juzgar a otros o reaccionar sin pensar.

Conejo

Activar: la calma interior y el cuidado del hogar.

Evitar: ambientes ruidosos o situaciones que te drenan energía.

Dragón

Activar: proyectos creativos y visión a futuro.

Evitar: competir o compararte con otros.

Serpiente

Activar: la intuición y la conexión espiritual.

Evitar: conversaciones que reviven viejos conflictos.

Caballo

Activar: el movimiento, la actividad física y la gestión de pendientes rápidos.

Evitar: exceso de trabajo o compromisos que no querés asumir.

Cabra

Activar: el descanso emocional y los espacios de tranquilidad.

Evitar: asumir responsabilidades que no te corresponden.

Mono

Activar: la creatividad, las ideas nuevas y los vínculos sociales.

Evitar: sobrecargarte de tareas o distraerte con detalles.

Gallo

Activar: el orden, la planificación y las conversaciones sinceras.

Evitar: críticas exageradas o buscar perfección.

Perro

Activar: el diálogo, la empatía y la diplomacia.

Evitar: guardar emociones o evitar una charla importante.

Cerdo

Activar: la paz interior y la introspección.

Evitar: ambientes tensos o presiones externas.

Consejo energético del día

Ludovica destaca que este domingo favorece la limpieza emocional, la introspección profunda y la toma de decisiones conscientes. Es un día para cerrar ciclos, ordenar el alma y fortalecer vínculos verdaderos.