Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este domingo 7 de diciembre de 2025, signo por signo
La jornada trae una vibración de orden interno, introspección y decisiones conscientes. Qué recomienda Ludovica Squirru para cada uno de los 12 animales del horóscopo chino y qué conviene evitar para mantener el equilibrio energético.
La reconocida astróloga argentina Ludovica Squirru, referente indiscutida del horóscopo chino en el mundo hispano, destaca que este domingo 7 de diciembre de 2025 se presenta con una energía que impulsa a cerrar asuntos pendientes, ordenar emociones y tomar decisiones desde un lugar más auténtico y menos reactivo.
El día está atravesado por una vibración de armonía, revisión y claridad, ideal para ajustar rutinas, resolver tensiones y reconectar con el deseo real. También es una jornada en la que conviene evitar conflictos innecesarios, aceleraciones y discusiones impulsivas.
Las energías que Ludovica sugiere activar y evitar para cada signo del horóscopo chino
Rata
Activar: la organización personal y la claridad mental. Buen día para ordenar ideas.
Evitar: decisiones apresuradas o compras impulsivas.
Buey
Activar: el trabajo constante y la estabilidad. Ideal para avanzar en proyectos domésticos.
Evitar: discusiones familiares o tensiones por orgullo.
Tigre
Activar: la valentía para tomar una decisión que venís postergando.
Evitar: juzgar a otros o reaccionar sin pensar.
Conejo
Activar: la calma interior y el cuidado del hogar.
Evitar: ambientes ruidosos o situaciones que te drenan energía.
Dragón
Activar: proyectos creativos y visión a futuro.
Evitar: competir o compararte con otros.
Serpiente
Activar: la intuición y la conexión espiritual.
Evitar: conversaciones que reviven viejos conflictos.
Caballo
Activar: el movimiento, la actividad física y la gestión de pendientes rápidos.
Evitar: exceso de trabajo o compromisos que no querés asumir.
Cabra
Activar: el descanso emocional y los espacios de tranquilidad.
Evitar: asumir responsabilidades que no te corresponden.
Mono
Activar: la creatividad, las ideas nuevas y los vínculos sociales.
Evitar: sobrecargarte de tareas o distraerte con detalles.
Gallo
Activar: el orden, la planificación y las conversaciones sinceras.
Evitar: críticas exageradas o buscar perfección.
Perro
Activar: el diálogo, la empatía y la diplomacia.
Evitar: guardar emociones o evitar una charla importante.
Cerdo
Activar: la paz interior y la introspección.
Evitar: ambientes tensos o presiones externas.
Consejo energético del día
Ludovica destaca que este domingo favorece la limpieza emocional, la introspección profunda y la toma de decisiones conscientes. Es un día para cerrar ciclos, ordenar el alma y fortalecer vínculos verdaderos.
