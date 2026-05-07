Sin apoyo de los gobernadores, la oposición presiona para la interpelación de Manuel Adorni en Diputados

En el momento más crítico para Manuel Adorni, la oposición no kirchnerista se pintó la cara y pidió una sesión especial para el próximo jueves 14 en la Cámara de Diputados con el objetivo de tratar cuatro pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete. En medio de acusaciones cruzadas, la jugada no fue articulada con Unión por la Patria y, aún si el bloque aportara su presencia, están lejos del quórum. Por eso, la iniciativa encuadra en un “principio de revelación”, en palabras del presidente Javier Milei.

El pedido de sesión fue encabezado por el socialista Esteban Paulón, del ala dura del variopinto bloque Provincias Unidas. Acompañaron la cordobesa Natalia De la Sota; el bonaerense Pablo Juliano, el santafesino Pablo Farías, la jujeña María Inés Zigarán y la porteña Mariela Coletta, quienes comparten espacio con Paulón; Maximiliano Ferraro y Mónica Frade de la Coalición Cívica; Nicolás Massot de Encuentro Federal; y los cuatro integrantes del Frente de Izquierda.

De concretarse, la sesión será apenas un primer paso: los pedidos de interpelación no tienen dictamen y, por lo tanto, necesitan dos tercios de los votos para ser aprobados sobre tablas. Como el oficialismo y aliados pueden bloquear esa mayoría, el plan es aprobar con mayoría simple un emplazamiento a comisiones, para emitir despacho y aprobarlo en una nueva sesión. Un camino demasiado largo para el veloz devenir de los acontecimientos.

En el pedido no pasó por alto el vacío de Unión por la Patria, que tiene presentado un proyecto para interpelar a Adorni y aplicarle una moción de censura, es decir, destituirlo del cargo. De hecho, el expediente encabezado por el santafesino Germán Martínez fue ubicado al tope del temario, junto con otras iniciativas de la izquierda y del tridente compuesto por Paulón, Juliano y Ferraro.

Aunque los impulsores de la sesión juran haber conversado con diputados del kirchnerismo para aunar fuerzas, desde Unión por la Patria lo niegan. “No firmamos porque no charlaron con nosotros y no nos convocaron a firmar. Nosotros éramos de la idea de tener un temario más amplio, con Adorni y temas económicos y sociales que venimos trabajando. Pero avanzaron sin dialogar con nosotros”, respondieron en el principal espacio opositor ante la consulta de este medio.

Qué proyecciones hay sobre la interpelación de Adorni

El bloque no tiene otra salida que dar quórum, por lo que se espera que al menos la mayoría de sus diputados se sienten en sus bancas el próximo jueves. No obstante, presionan para ampliar el temario y agregar proyectos como la emergencia para las PyMes, la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, y una reestructuración de las deudas de las familias con tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Aunque pocos lo dicen en público, dentro de Unión por la Patria hay quienes creen que el jefe de Gabinete caerá por su propio peso y que la manera más eficiente de lastimar al Gobierno es llevar adelante una agenda económico-social. Con esa mirada, el bloque se dedicó en las últimas semanas a recibir, en reuniones de comisiones informativas, a actores perjudicados por el modelo mileísta.

En el ala dura de Provincias Unidas, la visión es otra. Por un lado, creen que la interpelación a Adorni ya no puede hacerse esperar y que el funcionario debe mostrar de inmediato su declaración jurada tal como le exigió este miércoles la propia jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Pero además, sospechan que dentro de Unión por la Patria no todos están de acuerdo con avanzar contra el jefe de Gabinete.

Como fuere, es difícil que la sesión pedida para el próximo jueves llegue a buen puerto. Los cálculos más optimistas arrojan unos 111 presentes, cuando al quórum se llega con 129. Los cordobeses de Martín Llaryora se vuelven relevantes para el objetivo, pero no muestran interés en sumarse. Uno de ellos confió a este medio que, como máximo, apoyaría una interpelación, pero de ninguna manera la moción de censura.

Aún con los cordobeses presentes, será necesaria la presencia de bloques cercanos al Gobierno, de las provincias de Catamarca, Tucumán, Misiones y Salta: difícil que se sumen. Tampoco se espera que participen el PRO ni la UCR. Por lo tanto, la sesión tendrá posiblemente un carácter testimonial. “El jueves próximo a la hora del quórum se verá quién apoya a Adorni ausentándose. Será un principio de revelación”, desafían los convocantes.