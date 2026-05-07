Al límite por la deuda de PAMI: «cruje» una asociación de Neuquén que asiste a 100 personas con discapacidad

“¿Qué alternativas hay para las personas con discapacidad una vez que finalizan la escuela?”, se preguntó Luis Rodríguez junto a dos madres. Hermano de una mujer con síndrome de Down, conocía la problemática y había detectado pocas oportunidades que promovieran la independencia al terminar la escolarización. Así surgió Puentes de Luz en San Martín de los Andes. A 20 años de su nacimiento, “las estructuras crujen” por la deuda millonaria que mantienen PAMI e Incluir Salud. “No es que estamos pidiéndole ninguna limosna, dimos un servicio que el Estado Nacional no pagó”, sentenció Rodríguez, director ejecutivo.



En total, Incluir Salud adeuda seis meses y PAMI tres. La suma ronda los 100 millones de pesos. “Eso nos provoca un problema económico-financiero enorme”, enfatizó Rodríguez. Actualmente, entre el centro de día y el “Club de amigos”, Puentes de Luz asiste a 100 personas con discapacidad. “¿Qué pasaría si quebramos? ¿Qué pasaría con esa población que nadie incluye, a dónde iría, qué pasaría con las familias?”, cuestionó.

Cómo nació Puentes de Luz en San Martín de los Andes

El proyecto comenzó a gestarse en 2004, cuando Rodríguez y las familias fundadoras realizaron una encuesta a 180 referentes locales para obtener un diagnóstico. “Dentro de esas necesidades surgió la de brindar un servicio de contención y desarrollo para jóvenes y adultos una vez finalizada la escuela especial y, también, la necesidad de formación para los docentes y profesionales del ámbito que ya vivían aquí. Pusimos bastante foco en esas dos cuestiones”, señaló.



Al inicio promovieron actividades los sábados en una guardería del barrio El Arenal. Participantes voluntarios dictaban talleres de folclore y de radio. Esos fueron los primeros vestigios de lo que hoy se conoce como el “Club de Amigos”, un espacio de esparcimiento y socialización donde comparten con sus pares.



En octubre de 2006, la organización obtuvo su personería jurídica como asociación civil, aunque el sueño del edificio propio todavía aguardó un tiempo más. El salto cualitativo ocurrió en noviembre de 2012, fecha en la que Puentes de Luz inauguró su Centro de Día. Rodríguez indicó que ello permitió la creación de un equipo profesional interdisciplinario que hoy asiste a 67 jóvenes en dos turnos diferenciados. “A la mañana vienen los jóvenes que poseen mayor independencia y a la tarde quienes requieren más apoyos”, explicó.

Puentes de Luz abrió un food track del emprendimiento «Sabor Natural». (Foto: Gentileza).



Con el servicio terapéutico en marcha, la mirada de la institución se volcó hacia la inserción laboral. Así nació Sabor Natural, una unidad productiva que comenzó con cultivos en invernaderos y se transformó en una elaboradora de dulces gourmet de renombre. El éxito de esta iniciativa trascendió las fronteras de San Martín de los Andes y alcanzó reconocimiento internacional.

En el Mundial de Mermeladas de Gran Bretaña, la asociación obtuvo medallas de bronce por sus recetas de naranja y limón con arrayán. “Este año nos decidimos a competir en la categoría superior, que es la que más valoran”, comentó el director con orgullo. Motivados por este logro, se decidieron a abrir un local en el aeropuerto Chapelco y un foodtruck en el centro de la ciudad.

¿Qué pasa cuando mueren los padres de las personas con discapacidad?: invitan a pensar políticas públicas



A partir de 2019, la preocupación por el envejecimiento de los padres y el destino de sus hijos dio origen al proyecto “Casa Tuya”. La iniciativa cobró impulso luego de que Miguel Manríquez, un integrante no vidente de la organización, completara los 110 kilómetros en una carrera de montaña. Su esfuerzo sensibilizó a una familia que donó un terreno de 600 metros cuadrados para la construcción de viviendas. A pesar de que en 2022 se firmaron convenios con el Gobierno de Neuquén, para edificar cuatro departamentos, Rodríguez indicó que la obra permanece en suspenso a la espera de fondos.



Sostuvo que es importante empezar a pensar políticas públicas que contemplen a este sector de la sociedad, ya que los avances en la medicina y la estimulación temprana permiten una mayor longevidad: “Las personas con discapacidad morían antes que sus padres, pero no es lo que está pasando ahora”. Esta realidad altera el ciclo familiar histórico y traslada la responsabilidad hacia los hermanos, quienes suelen asumir roles de cuidado complejos sin haberlo planificado.

Advirtió que la falta de alternativas habitacionales dignas los empuja hacia instituciones masivas donde pierden su identidad. “La intención es que las personas con discapacidad vivan con pares en instancias de tipo individual, con los apoyos que necesiten, pero bajo una vida elegida. Queremos que habiten espacios donde se respete su autonomía y no caigan en una institucionalización forzosa por la ausencia de sus seres queridos”, remarcó.



Pese a que quisieran construir proyectos a futuro, la asfixia financiera dificulta pensar en el presente de Puentes de Luz ante la deuda de 100 millones de pesos que mantienen PAMI e Incluir Salud. Para el director, el Estado debe cumplir con su rol de socio estratégico y no abandonar a una asociación que cubre los “huecos” que la administración pública ignora.

“Si nosotros quebramos, 30 trabajadores quedan a la buena de Dios y 100 familias pierden su principal sostén. El Centro de Día es el universo de estos jóvenes. Si desaparece, su mundo se reduce a la inactividad y la degradación en sus hogares”, enfatizó.



Ante la falta de respuestas oficiales de Nación, la institución apela a la sensibilidad de la comunidad y del Gobierno Provincial para reactivar convenios y actualizar aportes. Neuquén otorgó recientemente un subsidio de tres millones de pesos por tres meses. “Valoramos el apoyo, pero no alcanza para hacer frente a la situación”, advirtió el director ejecutivo frente a la magnitud de los gastos operativos. Indicó que, de todas maneras, mantiene reuniones con el Ministerio de Educación para buscar soluciones que garanticen la formación continua de los jóvenes.



La subsistencia de Puentes de Luz representa una gran contención para una población que, tras la muerte de sus padres, solo aspira a una vida con dignidad en su propia ciudad. “No pedimos favores, exigimos que se cumplan las normativas que protegen los derechos constitucionales de las personas más vulnerables. El futuro de nuestra comunidad se define por cómo cuidamos a quienes más nos necesitan”, remarcó Rodríguez.

De la terapia a la inserción laboral: talleres y programas en San Martín de los Andes

Puentes de Luz sostiene una estructura operativa dividida en áreas terapéuticas, pedagógicas y de inserción laboral. El Centro de Día constituye el eje central de la organización y funciona bajo un modelo de atención interdisciplinaria. El staff profesional garantiza cobertura en medicina, nutrición, asistencia social, psicológica y terapia ocupacional. Estos servicios se complementan con sesiones de fonoaudiología, musicoterapia y psicomotricidad para el abordaje de las necesidades individuales de cada joven.



El programa de formación incluye una amplia variedad de talleres técnicos y creativos. Según comunicó el director ejecutivo de la asociación, Luis Rodríguez, los integrantes participan en espacios de costura, telar, papel reciclado y arte. Además, se dictan talleres de lectura, escritura, radio y estimulación cognitiva.



El desarrollo físico y el bienestar se cubren a través de clases de yoga, prácticas de bochas y un taller de huerta, que vincula a los jóvenes con la producción de alimentos y el cuidado del medio ambiente.

La autonomía y la preparación para el empleo son los objetivos finales de la trayectoria institucional. Los talleres de cocina y de vida independiente brindan herramientas para el desenvolvimiento cotidiano.

Encuentran su aplicación práctica en el programa de inserción laboral, donde los jóvenes realizan pasantías en la unidad productiva Sabor Natural y cumplen funciones de atención al público en el foodtruck de la plaza Centenario. También se fomenta la ciudadanía activa mediante el Consejo de Jóvenes, un espacio donde los participantes debaten sus inquietudes y ejercen su derecho a la autodeterminación.

Un modelo para construir autonomía: así funciona Puentes de Luz

Puentes de Luz funciona como un modelo de gestión civil que combina el compromiso familiar con la excelencia profesional. Según explicó el director ejecutivo, Luis Rodríguesz, la asociación tiene una estructura democrática donde la Comisión Directiva integra a padres, hermanos, abuelos y a personas con discapacidad que participan en la toma de decisiones. La horizontalidad asegura que cada proyecto responda a las necesidades reales de sus protagonistas.



La labor de la institución se rige por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado con rango constitucional en Argentina. Bajo esta premisa, el equipo interdisciplinario (compuesto por terapistas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos y musicoterapeutas) implementa un plan de “apoyos personalizados” que busca que cada joven desarrolle habilidades para la vida diaria, desde el manejo del dinero hasta el uso del transporte público.



La asociación organiza jornadas científicas y eventos con especialistas internacionales para actualizar a los profesionales de la región. Su filosofía de “socio estratégico del Estado” la posiciona como una entidad que no busca el asistencialismo, sino construir ciudadanos independientes y productivos que aporten valor a la comunidad de San Martín de los Andes.