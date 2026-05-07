Navone, Tirante y Sierra pasaron de ronda en el Masters 1000 de Roma

Thiago Tirante pasó a la segunda ronda en el Masters 1000 de Roma.

Los argentinos Mariano Navone, Thiago Tirante y Solana Sierra ganaron en la jornada de jueves del Masters 1000 de Roma y avanzaron de ronda.

Navone, que recientemente volvió al top 50 del ranking ATP, no le dio oportunidades al canadiense Denis Shapovalov, a quien derrotó con un cómodo 6-4 y 6-2, luego de una hora y 42 minutos de juego.

En la próxima instancia, tendrá un duro examen con el también canadiense Félix Auger-Aliassime, cuarto preclasificado y N°5 del mundo.

Por otra parte, Tirante pudo reponerse luego de perder el tie-break del primer set ante el italiano Gianluca Cadenasso para dar vuelta la historia y finalmente imponerse por 6-4 y 6-0 en los restantes, después de dos horas y nueve minutos de encuentro. Su próximo desafío será ante el británico Cameron Norrie (17°).

En el cuadro femenino también hubo alegría albiceleste, ya que Solana Sierra necesitó poco menos de una hora y media para ganarle a la ucraniana Anhelina Kalinina por 6-2 y 6-3.

A diferencia de los jugadores de la rama masculina, que se metieron en la segunda ronda, Sierra ya avanzó a la tercera instancia del torneo y su próxima oponente será la estadounidense Coco Gauff.

No todas fueron buenas para el tenis argentino ya que Román Burruchaga perdió 6-4 y 6-4 ante el italiano Mattia Bellucci, mientras que Juan Manuel Cerúndolo cayó 7-6(2) y 7-5 en un apretado encuentro contra el chileno Cristian Garín.

La actividad para los argentinos en el Masters 1000 de Roma continuará este viernes, con los partidos de Francisco Cerúndolo (25°), Sebastián Báez y Solana Sierra.