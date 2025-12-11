Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este jueves 11 de diciembre de 2025, signo por signo

El jueves 11 de diciembre de 2025 amanece con una vibración que pide honrar el camino andado y liberar aquello que ya cumplió su misión. El calendario chino marca un día en el que los signos atraviesan un puente energético: entre lo que se desea cerrar antes de fin de año y lo que empieza a germinar para el ciclo nuevo.

Las constelaciones del I Ching mueven una corriente que invita a corregir el rumbo, limpiar Karma heredado y afinar la intuición, sin forzar procesos ni acelerar decisiones que todavía están madurando.

Es un día para activar la verdad interna, elegir el silencio necesario y avanzar con pasos conscientes. También es una jornada que advierte sobre las energías que conviene evitar: la reactividad, las discusiones vacías y los viejos hábitos que drenan la vitalidad.

En este clima, cada signo recibe una enseñanza concreta para destrabar, ordenar o encender su propósito antes del cierre del año serpenteante.

La energía general del día

La jornada se abre con una energía de depuración y realineamiento, ideal para ordenar asuntos pendientes y cerrar pequeños ciclos antes del cambio de año. Es un día en el que la vibración invita a bajar un ritmo excesivo, escuchar la intuición y actuar solo desde la claridad, no desde la urgencia.

La influencia del calendario chino marca una tensión entre lo viejo que se resiste a irse y lo nuevo que pide espacio. Por eso, la energía del día impulsa a:

Soltar cargas emocionales heredadas , patrones rígidos y preocupaciones ajenas.

, patrones rígidos y preocupaciones ajenas. Cuidar la palabra , porque todo lo dicho hoy tiene repercusión kármica.

, porque todo lo dicho hoy tiene repercusión kármica. Ordenar territorios materiales : casa, trabajo, finanzas, vínculos.

: casa, trabajo, finanzas, vínculos. Elegir el movimiento justo, sin exageraciones ni impulsos.

La enseñanza central es simple: “Lo que necesita continuar se fortalece; lo que debe terminar, se deshace sin esfuerzo.”

Un día excelente para poner límites sanos, revisar prioridades y avanzar con pasos lentos pero seguros.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina el día de hoy

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Madera Yan

Madera Yan Signo regente del día: Tigre.

La guía kármica de Ludovica Squirru:

Consejo diario de Ludovica Squirru hoy es un día bueno para «cortarse el pelo, demoler, firmar contratos. promocionarse, hacer negocios, cambiar de lugar la cama, sembrar»

Las actividades que recomienda evitar hoy: «mudarse, instalar gas/electricidad»

Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este jueves 11 de diciembre de 2025, signo por signo

Rata

Activar: foco, administración del tiempo, claridad en conversaciones pendientes.

Evitar: sobrecargar la agenda y tomar decisiones por ansiedad.

Búfalo / Buey

Activar: paciencia, vínculos de apoyo, tareas que requieren constancia.

Evitar: confrontaciones o discusiones sobre temas sensibles.

Tigre

Activar: iniciativas creativas, movimiento físico, ideas nuevas.

Evitar: impulsividad o cambios radicales sin planificación.

Conejo

Activar: intuición y pequeños rituales de orden.

Evitar: refugiarse demasiado en la nostalgia o postergar decisiones importantes.

Dragón

Activar: energía expansiva, acuerdos, reuniones clave.

Evitar: querer controlar todo o imponer el propio ritmo.

Serpiente

Activar: observación, lectura del clima emocional, diálogo estratégico.

Evitar: suposiciones o juicios apresurados.

Caballo

Activar: libertad personal, actividades que abran la energía, decisiones prácticas.

Evitar: tensiones familiares o discusiones circulares.

Cabra / Oveja

Activar: sensibilidad creativa, gestos afectivos, descanso.

Evitar: sobrepensar o asumir problemas ajenos.

Mono

Activar: habilidades sociales, negociaciones, adaptabilidad.

Evitar: dispersión o perder el foco en detalles importantes.

Gallo

Activar: orden, planificación, tareas que requieren precisión.

Evitar: críticas excesivas o rigidez frente a imprevistos.

Perro

Activar: lealtad, conversaciones sinceras, cooperación.

Evitar: aislamiento emocional o reacciones defensivas.

Chancho / Cerdo

Activar: bienestar personal, disfrute, actividades armoniosas.

Evitar: excesos, tensiones financieras o decisiones impulsivas.

La frase energética del día, según Ludovica

“Día para ordenar lo pendiente, cuidar la palabra y avanzar solo en aquello que tenga raíz verdadera. La energía impulsa claridad y desapego.”