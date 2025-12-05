Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este viernes 5 de diciembre de 2025, signo por signo
Este viernes 5 de diciembre llega con una vibración que invita a cerrar ciclos, cuidar la palabra, ordenar el territorio y abrazar lo esencial. Según la lectura energética inspirada en Ludovica Squirru, cada signo del Horóscopo Chino deberá activar determinadas fuerzas y evitar otras para transitar el día con armonía.
A continuación, las energías a activar y las que conviene evitar, signo por signo.
Conocé qué te depara la astrología oriental este viernes 5 de diciembre2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este viernes 5 de diciembre 2025
Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:
- Energía central: Tierra Yang.
- Signo regente del día: Mono.
La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera
La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «tejer, limpiar la casa, ir al spa/balneario»
La advertencia de este viernes 5 es evitar: «casarse, comprometerse, cambiar de lugar la cama, construir, cavar»
Actividades que Ludovica Squirru recomienda evitar hoy signo por signo
Rata
Activar: la astucia, la comunicación clara, la capacidad de negociar.
Evitar: el desgaste mental y los enojos innecesarios.
Búfalo / Buey
Activar: la paciencia, el orden, la fortaleza interior.
Evitar: la terquedad y las discusiones familiares.
Tigre
Activar: el movimiento, la iniciativa y el coraje para decidir.
Evitar: la impulsividad y las frases dichas sin filtro.
Conejo
Activar: la suavidad, la creatividad y el refugio emocional.
Evitar: la permeabilidad excesiva a energías ajenas.
Dragón
Activar: el liderazgo auténtico, la visión amplia y la acción precisa.
Evitar: el choque de egos y el dramatismo.
Serpiente
Activar: la intuición profunda, el silencio que ordena, el análisis.
Evitar: insistir en caminos que ya mostraron su límite.
Caballo
Activar: la expansión, el optimismo y el impulso creativo.
Evitar: la dispersión y la sobrecarga de tareas.
Cabra
Activar: la ternura, la calma y el cuidado de la casa y del cuerpo.
Evitar: el autosabotaje y la culpa.
Mono
Activar: las ideas brillantes, el ingenio y el juego social.
Evitar: la ansiedad por resultados inmediatos.
Gallo
Activar: el orden, la planificación y la precisión en los detalles.
Evitar: el perfeccionismo extremo y las críticas duras.
Perro
Activar: la lealtad, el diálogo sincero y la intuición protectora.
Evitar: cargar responsabilidades que no corresponden.
Chancho / Cerdo
Activar: el disfrute, la sensibilidad y la conexión emocional.
Evitar: la procrastinación y los excesos.
La clave energética del día
Un viernes para cerrar asuntos pendientes, ordenar lo que quedó desbalanceado y cuidar la energía personal. La consigna es seleccionar: qué sostener, qué soltar y dónde decir “hasta acá”. Un día ideal para decisiones conscientes y para recuperar foco antes del final de año.
