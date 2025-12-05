Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este viernes 5 de diciembre de 2025, signo por signo

Este viernes 5 de diciembre llega con una vibración que invita a cerrar ciclos, cuidar la palabra, ordenar el territorio y abrazar lo esencial. Según la lectura energética inspirada en Ludovica Squirru, cada signo del Horóscopo Chino deberá activar determinadas fuerzas y evitar otras para transitar el día con armonía.

A continuación, las energías a activar y las que conviene evitar, signo por signo.

Conocé qué te depara la astrología oriental este viernes 5 de diciembre2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este viernes 5 de diciembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Tierra Yang.

Tierra Yang. Signo regente del día: Mono.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera

La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «tejer, limpiar la casa, ir al spa/balneario»

La advertencia de este viernes 5 es evitar: «casarse, comprometerse, cambiar de lugar la cama, construir, cavar»

Actividades que Ludovica Squirru recomienda evitar hoy signo por signo

Rata

Activar: la astucia, la comunicación clara, la capacidad de negociar.

Evitar: el desgaste mental y los enojos innecesarios.

Búfalo / Buey

Activar: la paciencia, el orden, la fortaleza interior.

Evitar: la terquedad y las discusiones familiares.

Tigre

Activar: el movimiento, la iniciativa y el coraje para decidir.

Evitar: la impulsividad y las frases dichas sin filtro.

Conejo

Activar: la suavidad, la creatividad y el refugio emocional.

Evitar: la permeabilidad excesiva a energías ajenas.

Dragón

Activar: el liderazgo auténtico, la visión amplia y la acción precisa.

Evitar: el choque de egos y el dramatismo.

Serpiente

Activar: la intuición profunda, el silencio que ordena, el análisis.

Evitar: insistir en caminos que ya mostraron su límite.

Caballo

Activar: la expansión, el optimismo y el impulso creativo.

Evitar: la dispersión y la sobrecarga de tareas.

Cabra

Activar: la ternura, la calma y el cuidado de la casa y del cuerpo.

Evitar: el autosabotaje y la culpa.

Mono

Activar: las ideas brillantes, el ingenio y el juego social.

Evitar: la ansiedad por resultados inmediatos.

Gallo

Activar: el orden, la planificación y la precisión en los detalles.

Evitar: el perfeccionismo extremo y las críticas duras.

Perro

Activar: la lealtad, el diálogo sincero y la intuición protectora.

Evitar: cargar responsabilidades que no corresponden.

Chancho / Cerdo

Activar: el disfrute, la sensibilidad y la conexión emocional.

Evitar: la procrastinación y los excesos.

La clave energética del día

Un viernes para cerrar asuntos pendientes, ordenar lo que quedó desbalanceado y cuidar la energía personal. La consigna es seleccionar: qué sostener, qué soltar y dónde decir “hasta acá”. Un día ideal para decisiones conscientes y para recuperar foco antes del final de año.



