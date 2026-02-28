Ludovica Squirru y sus advertencias para 2026 en medio de la crisis global

2026 se presenta como un año marcado por grandes transformaciones en lo colectivo y lo individual, según las predicciones de la astróloga y antropóloga Ludovica Squirru, referente del horóscopo chino y la astrología simbólica en el mundo de habla hispana. Su lectura anual destaca ciclos de ruptura y reconstrucción, desafíos que no solo demandan adaptabilidad, sino también una toma de conciencia profunda frente a las tensiones globales, entre ellas la que hoy sacude a Medio Oriente.

La energía de 2026: transformación y despertar

Para Ludovica Squirru, el 2026 no es un año de continuidad, sino de reconfiguración de estructuras y valores. En su visión, los ciclos cósmicos profundizan la introspección y la necesidad de soltar aquello que ya no sirve, para dar paso a nuevas formas de pensar, vivir y relacionarse. Este enfoque va más allá de la astrología como guía individual, situándose en un contexto donde las dinámicas colectivas y planetarias parecen reflejar una misma inquietud: el final de un viejo orden y el inicio de uno nuevo.

Predicciones y el conflicto en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente, con la reciente ofensiva militar y las intensas reacciones internacionales, encaja en la lectura de Squirru como un síntoma de cambios más profundos en la conciencia global. Para ella:

Los conflictos externos reflejan tensiones internas : La violencia y la polarización en el mundo exponen necesidades urgentes de conexión, diálogo y resolución de conflictos desde una perspectiva humana y no solo estratégica.

: La violencia y la polarización en el mundo exponen necesidades urgentes de conexión, diálogo y resolución de conflictos desde una perspectiva humana y no solo estratégica. Los eventos extremos son catalizadores : Según su enfoque, los momentos de crisis desencadenan procesos de despertar colectivo; la confrontación fuerza a mirar aquello que se había mantenido oculto o ignorado.

: Según su enfoque, los momentos de crisis desencadenan procesos de despertar colectivo; la confrontación fuerza a mirar aquello que se había mantenido oculto o ignorado. Un llamado a la coherencia personal y social: En tiempos de alta incertidumbre, Squirru propone que la transformación no solo ocurre a través de eventos cósmicos o geopolíticos, sino mediante la alineación consciente de nuestras intenciones con nuestras acciones. Esto implica soltar patrones destructivos, activar una intención clara y actuar con coherencia para generar cambios reales.

Un año para redefinir prioridades

Más allá de las tensiones bélicas actuales, Ludovica Squirru destaca que 2026 está atravesado por la energía del descubrimiento de nuevas posibilidades, tanto en lo personal como en lo colectivo. Acontecimientos globales —como crisis económicas, cambios políticos, innovaciones tecnológicas y movimientos sociales— son vistos como oportunidades para reinventar modelos de convivencia y cooperación.

En este sentido, Squirru anima a:

Integrar lo interno con lo externo , entendiendo que las transformaciones personales pueden resonar en el tejido social.

, entendiendo que las transformaciones personales pueden resonar en el tejido social. Establecer intenciones claras , no impulsivas, sino construidas desde una mirada profunda y coherente.

, no impulsivas, sino construidas desde una mirada profunda y coherente. Abrir espacios de diálogo y escucha, donde las diferencias no se traduzcan en conflicto sino en aprendizaje.

Una visión simbólica para tiempos complejos

Aunque la mirada de Ludovica Squirru se sitúa en el campo de la astrología y la interpretación simbólica —disciplinas que no son predictivas en términos científicos— su lectura ofrece una forma de codificar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Frente a guerras, tensiones geopolíticas y movimientos sociales, su enfoque invita a considerar que los eventos externos pueden ser espejos de procesos internos colectivos.

2026, según sus predicciones, será un año para redefinir prioridades, cuestionar estructuras arraigadas y construir nuevos cimientos desde una conciencia más amplia y profunda. La crisis en Medio Oriente no es interpretada como un hecho aislado, sino como parte de un ciclo más amplio que nos invita a mirar con mayor claridad hacia adentro y hacia afuera, en búsqueda de un cambio verdadero.