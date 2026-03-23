Lunes 23 de marzo: los 3 signos que vivirán un cambio profundo en sus relaciones

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Trata de moderar tus ánimos, ya que no es momento de que dejes salir todo tu temperamento. Podría ser desfavorable. Amor: No te decidas impulsivamente respecto a tu vida personal y amorosa, ya que no es una buena situación para ello. Riqueza: En lo laboral te impacientarás al notar que tus planes no salen tal como esperabas. Ten paciencia, todo cambiará. Bienestar: Las tensiones del quehacer cotidiano te generan muchos nervios, procura bajar la intensidad de las actividades que realizas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Recibirás votos de confianza, ya que eres razonable y sabes dirigirte hacia los otros en forma acorde a las circunstancias. Amor: Es posible que estés a punto de realizar cambios en tu pareja, reflexiona si realmente es lo que deseas. Riqueza: Hay personas que no están siendo leales contigo en lo que respecta a cuestiones de dinero. Ten mucho cuidado. Bienestar: No se aproximan problemas de salud importantes, necesitarás prestar mayor atención a los horarios de descanso. Ocúpate de tu imagen y apariencia.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te sorprenderás con la soltura y desenvolvimiento que tendrás para resolver imprevistos que se avecinarán de muchos lados. Amor: Te encuentras en plena forma. Toda esta energía positiva hace que realmente disfrutes de tus relaciones. Riqueza: En lo económico no te quedará más remedio que sentarte a analizar esta situación crítica junto a tu equipo de trabajo. Bienestar: Evita realizar actividades físicas bruscas, o que requieran demasiada energía. Opta por prácticas más tranquilas, mejorarán su bienestar.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Algún asunto relacionado con tu hogar o con tu familia puede complicarse. Trata de encontrar un momento para solucionarlo. Amor: En el amor hay dudas afectivas y estas harán que pases momentos a solas, trata de relajarte y pensar las cosas con calma. Riqueza: Se darán las cosas para que puedas decidirte por una profesión que realmente te sientas a gusto y las cosas mejorarán. Bienestar: Ciertas inseguridades en otras áreas de tu vida son las responsables de tu estado de agitación físico y emocional. Realiza actividades para relajarte.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Será mejor que no tomes ninguna decisión importante, ya que tu estado de ánimo podría estar bajo e inestable y no será conveniente. Amor: Si tu pareja se pone complicada, lo mejor será que conversen el tema. Trata de calmarte y evita las discusiones. Riqueza: En temas de dinero, deberás tener mucho cuidado en gastos no deseados, estos no ayudarán con tus cuentas. Bienestar: Estás pasando por una situación en la que te sientes un poco depresivo sin tener motivo. No des importancia a cosas que no la tienen.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Este día las amistades serán lo destacado al igual que las esperanzas e ilusiones. Las ideas compartidas harán la diferencia. Amor: Un conocido tiene curiosidad para rascar bajo la superficie y descubrir tu verdadera personalidad. Tu corazón latirá con fuerza. Riqueza: Estás dentro de un período muy activo en asuntos económicos y en actividades comerciales. Confía en tu intuición. Bienestar: Si deseas poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. Revisa tus pensamientos y creencias que te limitan, no tengas miedo a actuar.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No es tu mejor momento para cambios. Debes ser prudente. Hay amistades que esperan tu decisión. Amor: Atraes al sexo opuesto con tu ternura y tranquilidad. Está en ti ver a quién escoger para iniciar una relación duradera. Riqueza: Emprenderás proyectos complicados y con pocas perspectivas el día de hoy. No pongas tus expectativas muy en alto. Bienestar: Cuentas con poder de decisión, ve lo positivo y alegre. Todo esto no depende de los demás, depende de ti, decide lo que tú quieras.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Te verás obligado a descuidar ciertos asuntos que son muy importantes, ya que se presentarán nuevos inconvenientes inesperados. Amor: El amor andará rondando y lo más probable es que terminarás con algún tipo de compromiso formal. Riqueza: La agresividad o el enfrentamiento pueden ser las notas dominantes en el trabajo. Trata en lo posible de no pedir favores. Bienestar: Es un momento adecuado para realizar actividades que distiendan tus nervios y el estrés que acumulas por tus quehaceres diarios.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Llevar a cuestas un trauma del pasado te ha ocasionado ciertos problemas internos, trata de hablarlo con amistades de confianza. Amor: Este período estará mercado por conflictos sentimentales que se venían arrastrando. Tómate el tiempo para solucionarlos. Riqueza: Se presentará la persona ideal para ser tu mentor en el área laboral. Muéstrate respetuoso y aprende todo lo que puedas de él. Bienestar: Cuida mejor tu salud en general, ya que se avecinan periodos en que tendrás responsabilidades y deberás afrontar cada una de ellas de la mejor manera.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Conserva la calma que los problemas que te aquejan se irán solucionando en la medida que avance el tiempo. Amor: No escojas a tus parejas solamente por su aspecto, trata de conocer a la gente con profundidad y encontrarás el verdadero amor. Riqueza: Intenta ahorrar un poco, el dinero no es infinito y últimamente estás asumiendo más gastos de los que puedes mantener. Bienestar: Una buena actividad diaria y una alimentación adecuada harán que te sientas con más ganas de realizar tus tareas de todos los días.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La actitud que tienes te beneficiará, ya que te ayudará a comprender mejor lo que quieres y sientes realmente. Amor: Es un momento en el cual te compensarán de una situación un poco apática y tensa que podrías estar viviendo. Riqueza: El éxito estará al alcance de tu mano y todo empezará a irte bien de golpe. Deberás prestar atención a lo que realizas. Bienestar: Debes evitar las tensiones nerviosas que aumentan las posibilidades de dolores de cabeza y jaquecas. Relájate y realiza actividades que te distraigan.