Lunes 23 de marzo: los 3 signos que vivirán un cambio profundo en sus relaciones
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 23 de marzo. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Trata de moderar tus ánimos, ya que no es momento de que dejes salir todo tu temperamento. Podría ser desfavorable.
Amor: No te decidas impulsivamente respecto a tu vida personal y amorosa, ya que no es una buena situación para ello.
Riqueza: En lo laboral te impacientarás al notar que tus planes no salen tal como esperabas. Ten paciencia, todo cambiará.
Bienestar: Las tensiones del quehacer cotidiano te generan muchos nervios, procura bajar la intensidad de las actividades que realizas.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Recibirás votos de confianza, ya que eres razonable y sabes dirigirte hacia los otros en forma acorde a las circunstancias.
Amor: Es posible que estés a punto de realizar cambios en tu pareja, reflexiona si realmente es lo que deseas.
Riqueza: Hay personas que no están siendo leales contigo en lo que respecta a cuestiones de dinero. Ten mucho cuidado.
Bienestar: No se aproximan problemas de salud importantes, necesitarás prestar mayor atención a los horarios de descanso. Ocúpate de tu imagen y apariencia.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Te sorprenderás con la soltura y desenvolvimiento que tendrás para resolver imprevistos que se avecinarán de muchos lados.
Amor: Te encuentras en plena forma. Toda esta energía positiva hace que realmente disfrutes de tus relaciones.
Riqueza: En lo económico no te quedará más remedio que sentarte a analizar esta situación crítica junto a tu equipo de trabajo.
Bienestar: Evita realizar actividades físicas bruscas, o que requieran demasiada energía. Opta por prácticas más tranquilas, mejorarán su bienestar.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Algún asunto relacionado con tu hogar o con tu familia puede complicarse. Trata de encontrar un momento para solucionarlo.
Amor: En el amor hay dudas afectivas y estas harán que pases momentos a solas, trata de relajarte y pensar las cosas con calma.
Riqueza: Se darán las cosas para que puedas decidirte por una profesión que realmente te sientas a gusto y las cosas mejorarán.
Bienestar: Ciertas inseguridades en otras áreas de tu vida son las responsables de tu estado de agitación físico y emocional. Realiza actividades para relajarte.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Será mejor que no tomes ninguna decisión importante, ya que tu estado de ánimo podría estar bajo e inestable y no será conveniente.
Amor: Si tu pareja se pone complicada, lo mejor será que conversen el tema. Trata de calmarte y evita las discusiones.
Riqueza: En temas de dinero, deberás tener mucho cuidado en gastos no deseados, estos no ayudarán con tus cuentas.
Bienestar: Estás pasando por una situación en la que te sientes un poco depresivo sin tener motivo. No des importancia a cosas que no la tienen.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Este día las amistades serán lo destacado al igual que las esperanzas e ilusiones. Las ideas compartidas harán la diferencia.
Amor: Un conocido tiene curiosidad para rascar bajo la superficie y descubrir tu verdadera personalidad. Tu corazón latirá con fuerza.
Riqueza: Estás dentro de un período muy activo en asuntos económicos y en actividades comerciales. Confía en tu intuición.
Bienestar: Si deseas poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. Revisa tus pensamientos y creencias que te limitan, no tengas miedo a actuar.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: No es tu mejor momento para cambios. Debes ser prudente. Hay amistades que esperan tu decisión.
Amor: Atraes al sexo opuesto con tu ternura y tranquilidad. Está en ti ver a quién escoger para iniciar una relación duradera.
Riqueza: Emprenderás proyectos complicados y con pocas perspectivas el día de hoy. No pongas tus expectativas muy en alto.
Bienestar: Cuentas con poder de decisión, ve lo positivo y alegre. Todo esto no depende de los demás, depende de ti, decide lo que tú quieras.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Te verás obligado a descuidar ciertos asuntos que son muy importantes, ya que se presentarán nuevos inconvenientes inesperados.
Amor: El amor andará rondando y lo más probable es que terminarás con algún tipo de compromiso formal.
Riqueza: La agresividad o el enfrentamiento pueden ser las notas dominantes en el trabajo. Trata en lo posible de no pedir favores.
Bienestar: Es un momento adecuado para realizar actividades que distiendan tus nervios y el estrés que acumulas por tus quehaceres diarios.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Llevar a cuestas un trauma del pasado te ha ocasionado ciertos problemas internos, trata de hablarlo con amistades de confianza.
Amor: Este período estará mercado por conflictos sentimentales que se venían arrastrando. Tómate el tiempo para solucionarlos.
Riqueza: Se presentará la persona ideal para ser tu mentor en el área laboral. Muéstrate respetuoso y aprende todo lo que puedas de él.
Bienestar: Cuida mejor tu salud en general, ya que se avecinan periodos en que tendrás responsabilidades y deberás afrontar cada una de ellas de la mejor manera.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Conserva la calma que los problemas que te aquejan se irán solucionando en la medida que avance el tiempo.
Amor: No escojas a tus parejas solamente por su aspecto, trata de conocer a la gente con profundidad y encontrarás el verdadero amor.
Riqueza: Intenta ahorrar un poco, el dinero no es infinito y últimamente estás asumiendo más gastos de los que puedes mantener.
Bienestar: Una buena actividad diaria y una alimentación adecuada harán que te sientas con más ganas de realizar tus tareas de todos los días.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: La actitud que tienes te beneficiará, ya que te ayudará a comprender mejor lo que quieres y sientes realmente.
Amor: Es un momento en el cual te compensarán de una situación un poco apática y tensa que podrías estar viviendo.
Riqueza: El éxito estará al alcance de tu mano y todo empezará a irte bien de golpe. Deberás prestar atención a lo que realizas.
Bienestar: Debes evitar las tensiones nerviosas que aumentan las posibilidades de dolores de cabeza y jaquecas. Relájate y realiza actividades que te distraigan.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tendrás que aprender a hacer frente a esta nueva situación, mostrándote lo más responsable que puedas llegar a ser.
Amor: Modera las actitudes para que no te causen problemas de pareja. La mayor parte del tiempo estarás con preocupaciones.
Riqueza: Vivirás una situación crítica y parecerá que nada prospera. Calma, que las cosas no avancen no significa que fracasen.
Bienestar: Escoge un momento y trata de relajarte de las tensiones diarias, ya que estas te llevarán a no actuar acorde a tus requerimientos.
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