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Meditación y espiritualidad: técnicas para activar la energía de los portales y potenciar tus intenciones

La meditación permite canalizar la energía de los portales, enfocar la mente y activar intenciones con mayor claridad.

Redacción

Por Redacción

En fechas clave como los portales energéticos, la meditación se vuelve una herramienta central para canalizar la energía, ordenar pensamientos y manifestar objetivos. Qué prácticas recomiendan especialistas y cómo hacerlas en casa.

En el mundo de la espiritualidad, los llamados portales energéticos son momentos en los que, según distintas corrientes, se potencia la conexión entre lo interno y lo externo. En ese contexto, la meditación aparece como una de las prácticas más recomendadas para activar esa energía y enfocarla en objetivos concretos.

Qué son los portales energéticos y por qué se medita en esas fechas

Los portales —como el 4/4, 8/8 o 11/11— son interpretados desde la numerología como momentos de alineación vibracional. Durante estas fechas, muchas personas buscan bajar el ritmo, conectar con su interior y tomar decisiones conscientes.

La meditación permite justamente eso: generar un espacio de calma, enfoque y claridad mental, clave para aprovechar estas jornadas.

Técnicas de meditación para activar la energía

Existen distintas formas de meditar, pero algunas prácticas simples pueden ayudar a canalizar la energía del día:

Respiración consciente

Sentarse en silencio y concentrarse en la respiración ayuda a reducir la ansiedad y centrar la mente.

Visualización

Imaginar objetivos como si ya estuvieran cumplidos permite alinear pensamientos y emociones con lo que se quiere lograr.

Meditación guiada

Escuchar audios o seguir una guía facilita la práctica, sobre todo para quienes recién empiezan.

Escritura intencional

Anotar deseos, metas o intenciones después de meditar ayuda a bajar a tierra lo trabajado internamente.

Cómo hacer una meditación simple en casa

No hace falta experiencia previa ni elementos complejos. Un paso a paso básico:

  1. Elegir un lugar tranquilo
  2. Sentarse cómodo, con la espalda recta
  3. Cerrar los ojos y respirar profundo
  4. Enfocar la atención en el presente
  5. Mantener la práctica entre 5 y 10 minutos

Con constancia, estos minutos diarios pueden generar un impacto positivo en el bienestar general.

Qué beneficios tiene meditar en estos momentos

La meditación en fechas energéticas puede ayudar a:

  • Reducir el estrés
  • Mejorar la concentración
  • Clarificar decisiones
  • Conectar con objetivos personales
  • Generar mayor equilibrio emocional

Una práctica accesible para reconectar

Más allá de las creencias, la meditación es una herramienta concreta para ordenar la mente y enfocarse. En días como los portales energéticos, funciona como una oportunidad para frenar, observar y avanzar con mayor conciencia.

En definitiva, activar la energía no depende solo del momento, sino de cómo cada persona decide conectarse con su propio proceso interno.


Temas

Portal 4/4

Portal energético

En fechas clave como los portales energéticos, la meditación se vuelve una herramienta central para canalizar la energía, ordenar pensamientos y manifestar objetivos. Qué prácticas recomiendan especialistas y cómo hacerlas en casa.

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