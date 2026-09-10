Mhoni Vidente: qué signos reciben cartas de poder y dinero este jueves 10 de septiembre
Las cartas del tarot abren un portal de renovación energética ineludible en la antesala de la gran luna nueva, marcando arcanos determinantes para blindar la economía y ordenar la rutina.
Las cartas del tarot abren un portal de renovación energética ineludible en la antesala de la gran luna nueva, marcando arcanos determinantes para blindar la economía y ordenar la rutina.
Las cartas del tarot abren un portal de renovación energética ineludible en la antesala de la gran luna nueva.
Con la sabiduría de los astros marcando el pulso de la jornada, la reconocida astróloga Mhoni Vidente reveló los arcanos que rigen a cada signo y los movimientos indispensables que deberán realizar quienes busquen blindar su economía, sanar vínculos y cortar de raíz con las malas vibras este jueves 10 de septiembre de 2026.
El clima astral exige dejar atrás las mochilas pesadas y activar la intuición para capitalizar los golpes de suerte que se presentan antes del fin de semana.
Las predicciones y consejos del tarot signo por signo
- Aries: (As de Oros) Tiempo de éxito rotundo, firmeza y nuevos comienzos financieros. Soltá cargas pesadas y renová tu energía: un cambio de actitud te abre puertas inesperadas en el trabajo. Número de la suerte: 07.
- Tauro: (El Juicio) Prioriza tu paz mental y liberá antiguos rencores con gente del pasado. Jornada propicia para poner orden en las cuentas y blindar la estabilidad del hogar. Número de la suerte: 11.
- Géminis: (El Loco) La comunicación fluye para destrabar malentendidos sentimentales. Madurá tus ideas antes de dar el paso decisivo y meditá con calma para no autosabotearte. Número de la suerte: 04.
- Cáncer: (La Estrella) Es tu momento de brillar con luz propia y dejar atrás los dramas. Poné límites firmes a quienes drenan tu energía y confía en los cambios positivos que se avecinan. Número de la suerte: 19.
- Leo: (El Mundo) Tu magnetismo está al tope. Aprovechá este impulso para concretar negocios, cerrar alianzas estratégicas y sacarte de encima lo que ya no te hace feliz. Número de la suerte: 08.
- Virgo: (El Sol) Tu temporada astrológica te inunda de abundancia y claridad mental. Pedile al universo con fe absoluta: el triunfo y la fortuna están completamente de tu lado. Número de la suerte: 15.
- Libra: (El Carro) Tomá las riendas de tu felicidad con valentía y avanza sin dudar hacia tus metas. Se anticipa una sorpresa económica o dinero extra que te devuelve la tranquilidad. Número de la suerte: 07.
- Escorpio: (La Torre) Derribás lo que ya no sirve para cimentar bases sólidas hacia la prosperidad. La transformación limpia tu entorno y trae recompensas largamente esperadas. Número de la suerte: 01.
- Sagitario: (La Fuerza) Vencerás cualquier obstáculo gracias a tu paciencia y espíritu aventurero. Conectá con tu sabiduría interior antes de realizar movimientos económicos fuertes. Número de la suerte: 13.
- Capricornio: (La Templanza) Prudencia verbal y paciencia de hierro frente a los imprevistos de la oficina. Conservá el equilibrio espiritual y no dejes que las provocaciones de terceros alteren tu paz. Número de la suerte: 21.
- Acuario: (El Mago) Tienes en tus manos todas las herramientas para transformar tu realidad y materializar metas. Una ráfaga de creatividad rompe la rutina y atrae alianzas financieras clave. Número de la suerte: 09.
- Piscis: (La Sacerdotisa) Sensibilidad a flor de piel para detectar las verdaderas intenciones ajenas. Hacé un ritual de limpieza energética, escuchá tus sueños y avanzá liviano de equipaje. Número de la suerte: 20.
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