Mhoni Vidente: qué signos reciben cartas de poder y dinero este jueves 10 de septiembre

Las cartas del tarot abren un portal de renovación energética ineludible en la antesala de la gran luna nueva.

Con la sabiduría de los astros marcando el pulso de la jornada, la reconocida astróloga Mhoni Vidente reveló los arcanos que rigen a cada signo y los movimientos indispensables que deberán realizar quienes busquen blindar su economía, sanar vínculos y cortar de raíz con las malas vibras este jueves 10 de septiembre de 2026.

El clima astral exige dejar atrás las mochilas pesadas y activar la intuición para capitalizar los golpes de suerte que se presentan antes del fin de semana.

Las predicciones y consejos del tarot signo por signo