Calendario lunar: cómo afectará la luna nueva del 11 de septiembre a cada signo del zodíaco

El cielo se alinea para barajar y dar de nuevo en la recta final del año. Durante la madrugada del viernes 11 de septiembre de 2026, el cosmos regalará uno de los eventos astrológicos más potentes: la Luna nueva bajo la constelación de Virgo, el signo de la organización por excelencia.

La astróloga Stephanie M. Campos advierte, en Cosmopolitan, que el gran secreto para aprovechar este novilunio será soltar el perfeccionismo tóxico, revisar nuestra forma de hablarnos y preparar el terreno para manifestar metas concretas.

El horóscopo del novilunio: signo por signo