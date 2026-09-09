Calendario lunar: cómo afectará la luna nueva del 11 de septiembre a cada signo del zodíaco
El cielo prepara un punto de giro determinante y el cosmos exige barajar y dar de nuevo en la agenda. Con la llegada de la potente luna nueva bajo la constelación de Virgo, el evento astrológico más importante del mes impone una pausa obligada para ordenar las prioridades, ajustar cuentas y soltar de una vez el perfeccionismo tóxico.
El cielo se alinea para barajar y dar de nuevo en la recta final del año. Durante la madrugada del viernes 11 de septiembre de 2026, el cosmos regalará uno de los eventos astrológicos más potentes: la Luna nueva bajo la constelación de Virgo, el signo de la organización por excelencia.
La astróloga Stephanie M. Campos advierte, en Cosmopolitan, que el gran secreto para aprovechar este novilunio será soltar el perfeccionismo tóxico, revisar nuestra forma de hablarnos y preparar el terreno para manifestar metas concretas.
El horóscopo del novilunio: signo por signo
- Aries: Se enciende un nuevo comienzo en tus rutinas cotidianas. Ideal para arrancar un trabajo, cortar malos hábitos o encarar charlas incómodas pero necesarias para equilibrar tu día a día.
- Tauro: Ventana de renovación creativa y proyectos que te apasionan. Se abre la puerta a un hobby, un impulso de confianza o la llegada sorpresiva de un mensaje romántico.
- Géminis: Movimientos intensos en el plano hogareño y familiar. Podrías mudarte, reacomodar vínculos con parientes o sanar viejas heridas para blindar tu seguridad emocional.
- Cáncer: Se destraban conversaciones clave y llegan noticias que esperabas. Excelente clima para ampliar tu círculo de amistades y profundizar el diálogo con hermanos o gente cercana.
- Leo: El foco se instala directo en tu billetera. Es el momento perfecto para reorganizar tu presupuesto, reevaluar tu relación con el dinero y barajar opciones para postularte a un nuevo empleo.
- Virgo: Reinicio total. Con el novilunio en tu propia constelación, soltás versiones viejas para mostrarte con autenticidad. Se abren contratos y metas a largo plazo.
- Libra: Jornada para aprender a soltar y rendirte ante lo que no podés controlar. La liberación emocional te invita a sanar, cerrar capítulos y limpiar creencias limitantes.
- Escorpio: Oportunidad dorada para ampliar tu red de contactos profesionales y sumar aliados estratégicos. Compartir tu creatividad con la sociedad te devolverá un fuerte sentido de propósito.
- Sagitario: La brújula apunta directo a tu horizonte profesional. Se vienen definiciones: arrancar nuevos estudios, cambiar de empleo o animarte a dar el salto hacia un proyecto propio.
- Capricornio: El cielo te empuja a un viaje de aprendizaje y a transformar tu diálogo interno. Una charla reveladora te ayudará a cambiar por completo tu perspectiva mental.
- Acuario: Etapa de sanación profunda y desintoxicación emocional. Es el momento indicado para sacarte de encima mochilas del pasado y, por fin, poner al día tus deudas.
- Piscis: Renovación total en tus vínculos más cercanos. Si estás soltero, asoma alguien con pasta para relación formal; si estás en pareja, se afianza el compromiso. Se multiplican las propuestas laborales.
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