Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump prometió 5.000 dólares a cada adulto si el Partido Republicano gana

Donald Trump anunció en Dallas la promesa del "Dividendo Trump": 5.000 dólares para cada adulto estadounidense si los republicanos retienen el control del Congreso. (Foto: gentileza)

En un intento por revertir los pronósticos adversos de cara a las elecciones de medio término de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una inusual promesa de campaña: entregará un cheque de 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano logra retener el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El sorpresivo anuncio se realizó durante la convención republicana celebrada este miércoles en Dallas. Allí, el mandatario comparó la iniciativa con la distribución de ganancias que realizan las grandes empresas a sus accionistas, argumentando una supuesta fortaleza económica del país.

«Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares», aseguró el presidente. «Se llamará el Dividendo Trump».

La propuesta, sin embargo, requeriría la aprobación del Congreso de Estados Unidos y, según Associated Press, tendría un costo superior al billón de dólares, una cifra que exacerbaría el déficit presupuestario anual (cercano a los 1,8 billones) y los temores inflacionarios en una economía cuya deuda nacional acaba de superar la barrera histórica de los 40 billones de dólares.

Las dudas sobre el «Dividendo Trump» y la marcha atrás de JD Vance

Apenas una hora después del anuncio, el vicepresidente JD Vance intentó matizar la propuesta. Sugirió que los pagos no estarían destinados a los sectores más ricos y planteó que podrían financiarse con los ingresos de los aranceles estadounidenses. Sin embargo, los expertos advierten que el monto prometido supera ampliamente la recaudación arancelaria, más aún luego de que la Corte Suprema anulara el año pasado gran parte del programa tarifario de la actual administración.

Por su parte, Marc Goldwein, director de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (un centro de estudios con sede en Washington), advirtió que el mandatario no tiene autoridad para enviar fondos sin el aval legislativo.

«La idea de que hemos tenido éxito fiscal está al revés y roza lo irrisorio. No tenemos superávits para regalar», afirmó el especialista, recordando que los dividendos corporativos solo se pagan cuando hay excedentes y Estados Unidos arrastra un déficit de 2 billones anuales.

Pese a las críticas, legisladores oficialistas como el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, respaldaron la idea y anunciaron en la red social X que prepararán un proyecto de ley para aprobar el pago «inmediatamente después de las elecciones del 3 de noviembre«.

El impacto legal y el duro escenario electoral para el Partido Republicano

La promesa de entregar 5.000 dólares —un monto superior a las ayudas directas emitidas durante la pandemia de COVID-19 en el primer mandato de Trump— despertó dudas sobre su legalidad. No obstante, el abogado John Day explicó, en declaraciones a la agencia AP, que la medida sería lícita al tratarse de una propuesta universal.

«Esta es una promesa de campaña. No es un pago a individuos para intentar que voten de una manera particular», detalló Day, ya que el dinero iría a todos los ciudadanos sin importar a quién voten o si asisten a las urnas.

El anuncio de Trump (quien el año pasado ya había entregado cheques por 1.776 dólares a militares bajo el nombre de «dividendo guerrero») llega en un momento de fuerte tensión política. El Partido Republicano se encuentra a la defensiva intentando mantener su estrecha mayoría en la Cámara Baja frente a fuertes vientos en contra: los índices de aprobación del presidente están a la baja y los estadounidenses se oponen mayoritariamente a la guerra en Irán. Incluso el Senado, que los republicanos parecían tener asegurado, hoy se encuentra en disputa.