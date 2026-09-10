Cinco muertos y 87 desaparecidos por el incendio de un ferry en Filipinas: dos chilenos sobrevivieron por arrojarse al agua

Cinco muertos y 87 desaparecidos por el incendio de un ferry en Filipinas. Foto: AFP

En Filipinas se registró un trágico incendio a bordo del ferry MV June Aster, que navegaba por las aguas de Palawan con 117 pasajeros y 17 tripulantes.

El siniestro dejó un saldo de cinco muertos y 87 desaparecidos. Entre estos últimos se encontraban varios turistas, incluyendo una pareja chilena que logró sobrevivir tras arrojarse al agua para escapar del fuego.

El trágico incendio en Filipinas: rescate y operativo de búsqueda

De acuerdo con el reporte emitido por la Guardia Costera del país asiático, el siniestro se originó cuando la embarcación realizaba una ruta desde el puerto de Manila hacia el municipio de Coron, en la provincia de Palawan, transportando un total de 134 personas.

El fuego se desató a aproximadamente 1.2 millas náuticas, equivalentes a 2.2 kilómetros al noroeste de Barangay Marcilla. Ante la cercanía con la costa, las labores de auxilio permitieron el rescate de 42 personas hasta la noche del miércoles, de ellas 38 eran pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación.

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Las autoridades informaron que las labores de búsqueda siguen activas para dar con las 87 personas que siguen desaparecidas, de igual manera la Guardia Costera advirtió que el número es preliminar y susceptible de ajustes a medida que avancen con las operaciones en la zona.

In this image taken from video provided by the Philippine Coast Guard, remains of ferry MV June Aster that caught fire off Palawan province, western Philippines on Thursday Sept. 10, 2026. (Philippine Coast Guard via AP)

Mientras se revelaba la identidad de los sobrevivientes, se supo que entre ellos había una pareja -un hombre y una mujer- oriunda de Chile que lograron escapar con vida del barco. Ambos son de nacionalidad chilena, pero residente en Australia y se encontraban de vacaciones en Filipinas.

This photo provided by the Philippine Coast Guard, shows remains of ferry MV June Aster that caught fire off Palawan province, western Philippines on Thursday Sept. 10, 2026. (Philippine Coast Guard via AP)

La madre de la sobreviviente, Evelyn Morales, en diálogo con el medio T13 relató que su hija y su pareja «tuvieron que nadar cerca de 50 minutos para llegar a la isla más cercana», y allí consiguieron ayuda.

«Ellos estaban viendo una serie en su celular y comenzó a salir humo, se empezaron a ahogar, se empezaron a calentar los fierros del bote. Tuvieron que saltar al agua y (la embarcación) explotó«, relató Morales.