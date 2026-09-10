La 30° Expo Rural de Viedma-Patagones ya tiene cronograma: todo lo que habrá del 11 al 13 de septiembre

La 30° Expo Rural de la Comarca Viedma-Patagones ya tiene definida su programación para los tres días de la muestra, que se realizará del 11 al 13 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural.

La agenda combinará las actividades propias del sector ganadero con propuestas gastronómicas, espacios comerciales, espectáculos y música en vivo.

Viernes 11 con Jorge Gambale y la clasificación de Hereford y Angus

-La actividad comenzará con la charla «Incentivos a la inversión productiva: claves del RIMI para el agro», a cargo de Jorge Gambale, director nacional de Agricultura, desde las 12.

-A las 15 se realizará la admisión de aves, mientras que a la misma hora comenzará la labor del jurado de clasificación de Hereford PR. A las 16.30 será el turno de la clasificación de Angus PC.

-El escenario mayor abrirá a las 17.30, con la presentación de artistas locales.

Sábado 12 con El Mago Cocina, la Peña de la Expo y los jurados ganaderos

-Desde las 9 se desarrollará la labor de los jurados para la clasificación de Merino y Hereford PP.

-A las 10 abrirán los stands comerciales, con artesanos, juegos para niños y patio de comidas, entre otras propuestas.

-A las 12.30, el escenario mayor tendrá la presentación de El Mago Cocina, además de una charla sobre desarrollo económico.

-A las 15 será la venta de aves y continuará la actividad de los jurados con la clasificación de Angus PP.

-Desde las 17.30 se realizará la apertura del escenario mayor con la Peña de la Expo y artistas locales. La jornada finalizará con la Cena de Camaradería de Cabañeros, prevista para las 21.30.

Domingo 13 con la inauguración, el remate de reproductores y Santiago Cañete

-El domingo será la jornada central de la muestra. A las 10 está prevista la inauguración oficial, con la presencia de autoridades.

-A las 11 se realizará el tradicional Paseo de Campeones y al mediodía tendrá lugar el almuerzo con entrega de premios, con venta de entradas limitadas.

-Uno de los momentos destacados de la jornada será el remate de reproductores, programado para las 15.

-La actividad continuará a las 16 con artistas locales en el escenario mayor y, desde las 19, llegará el show de Santiago Cañete.

La grilla de artistas de la 30° Expo Rural Viedma-Patagones

La grilla artística también tendrá una fuerte presencia durante la exposición.

El viernes se presentarán Agrupación Folklórica Herencia, Chimpay, Namuncurá y Las Voces de Mi Bandera.

se presentarán Agrupación Folklórica Herencia, Chimpay, Namuncurá y Las Voces de Mi Bandera. El sábado actuarán El Mago Cocina, Peña de la Expo, Gaucho Molina, El Cardo Ballet, Patronas Raíz Criolla, Rocío Inalaf y su conjunto, Agrupación Folklórica Herencia y Roli Pérez.

actuarán El Mago Cocina, Peña de la Expo, Gaucho Molina, El Cardo Ballet, Patronas Raíz Criolla, Rocío Inalaf y su conjunto, Agrupación Folklórica Herencia y Roli Pérez. El domingo la programación incluye a Catalina Raffin, Linaje, Agrupación Folklórica Herencia, El Cardo Ballet, Patronas Grupo de S.A.O., Tetú Torres y La Típica del Monte y Santiago Cañete.

De esta manera, la Expo Rural se prepara para tres jornadas que reunirán ganadería, producción, comercio, gastronomía y espectáculos en Viedma.