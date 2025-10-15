Mhoni Vidente reveló qué hacer al ver números repetidos en el reloj para que tus deseos se cumplan
Mhoni Vidente reveló qué ritual hacer al ver números repetidos en el reloj para que tus deseos se cumplan. Los detalles.
La astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió un nuevo ritual que se volvió viral en redes, dedicado a quienes ven números repetidos en el reloj, como 11:11, 10:10, 12:12 o 2:22, o números espejo como el 12:21. Los detalles en esta nota.
Mhoni Vidente y el ritual para hacer al ver números repetidos en el reloj
Mhoni Vidente explicó que ver números repetidos son momentos que tienen una carga energética poderosa, y recomendó un ritual simple para atraer lo que uno desea: chocar las muñecas, pedir un deseo en voz baja, y colocar un poco de saliva en la nuca, como símbolo de conexión energética con el universo.
“¡Ayyy mi Mhoni, por eso te amamos! Siempre dándonos rituales para estimular nuestros deseos y bienestar”, celebraron usuarios en X (ex Twitter), donde sus seguidores replicaron el tip bajo los hashtags #MhoniVidente, #MhonienHeraldo y #ClubMhoniFan.
Este tipo de publicaciones suelen ganar popularidad entre quienes siguen de cerca los consejos espirituales, de astrología o de manifestación de energías positivas.
Mhoni Vidente y los números de la suerte entre el lunes 13 y el domingo 19 de octubre 2025
Paralelamente, Mhoni Vidente difundió los números de la suerte para la semana que va del lunes 13 al domingo 19 de octubre 2025:
- Aries: 10, 29 y 34.
- Tauro: 04, 26 y 28.
- Géminis: 11, 39 y 40.
- Cáncer: 23, 35 y 62.
- Leo: 18, 24 y 41.
- Virgo: 05, 16 y 21.
- Libra: 02, 24 y 43.
- Escorpio: 11, 14 y 17.
- Sagitario: 06, 12 y 18.
- Capricornio: 19, 25 y 31.
- Acuario: 07, 13 y 32.
- Piscis: 08, 30 y 77.
