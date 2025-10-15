Mhoni Vidente reveló qué hacer al ver números repetidos en el reloj para que tus deseos se cumplan

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió un nuevo ritual que se volvió viral en redes, dedicado a quienes ven números repetidos en el reloj, como 11:11, 10:10, 12:12 o 2:22, o números espejo como el 12:21. Los detalles en esta nota.

Mhoni Vidente y el ritual para hacer al ver números repetidos en el reloj

Mhoni Vidente explicó que ver números repetidos son momentos que tienen una carga energética poderosa, y recomendó un ritual simple para atraer lo que uno desea: chocar las muñecas, pedir un deseo en voz baja, y colocar un poco de saliva en la nuca, como símbolo de conexión energética con el universo.

“¡Ayyy mi Mhoni, por eso te amamos! Siempre dándonos rituales para estimular nuestros deseos y bienestar”, celebraron usuarios en X (ex Twitter), donde sus seguidores replicaron el tip bajo los hashtags #MhoniVidente, #MhonienHeraldo y #ClubMhoniFan.

Este tipo de publicaciones suelen ganar popularidad entre quienes siguen de cerca los consejos espirituales, de astrología o de manifestación de energías positivas.

Mhoni Vidente y los números de la suerte entre el lunes 13 y el domingo 19 de octubre 2025

Paralelamente, Mhoni Vidente difundió los números de la suerte para la semana que va del lunes 13 al domingo 19 de octubre 2025:

Aries: 10, 29 y 34.

Tauro: 04, 26 y 28.

Géminis: 11, 39 y 40.

Cáncer: 23, 35 y 62.

Leo: 18, 24 y 41.

Virgo: 05, 16 y 21.

Libra: 02, 24 y 43.

Escorpio: 11, 14 y 17.

Sagitario: 06, 12 y 18.

Capricornio: 19, 25 y 31.

Acuario: 07, 13 y 32.

Piscis: 08, 30 y 77.

NA | Ámbito